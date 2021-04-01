Глава ЛНР побывал на строительстве крупнейшего со времен СССР свинокомплекса на Луганщине (ФОТО)

Фото: Марина Сулименко / ЛИЦГлава ЛНР Леонид Пасечник ознакомился с ходом строительства крупнейшего со времен СССР свиноводческого комплекса, возведение которого началось возле поселка городского типа Георгиевка в Лутугинском районе. Об этом с места события передает корреспондент ЛИЦ.Руководитель Республики ознакомился с ходом строительства, генеральным планом будущего комплекса, а также обсудил актуальные темы с руководством предприятия. Сопровождал главу ЛНР министр сельского хозяйства и продовольствия Республики Юрий Пронько."Мы видим налицо полностью замкнутый цикл производства, где нет места этим посредникам, с которыми мы ведем борьбу. Это именно тот момент, те задачи, которые на сегодня стоят перед Республикой – это собственный производитель. Я считаю, что это будет намного эффективней, намного правильней, если мы будем обеспечивать продовольственную безопасность нашей Республики собственными силами", - сказал Пасечник.Он пояснил, что при импорте продовольствия Республика фактически поддерживает зарубежных производителей. При этом проследить за качеством импортной продукции, особенно поступающей из стран Европейского Союза, достаточно сложно."Спасибо вам за то, что вы делаете. Смелое, хорошее решение! Я хочу заверить вас и, в частности, я разговаривал с руководителями и других предприятий, безусловно, мы вам будем оказывать полнейшее содействие в строительстве", - заверил Пасечник.Он поручил профильным министерствам и ведомствам оказать содействие предприятию в утверждении проектной документации, а также завоза строительных материалов и в дальнейшем - поголовья свиней.Генеральный директор общества с ограниченной ответственностью (ООО) "Агросфера" Виктор Иногородний рассказал, что строящийся свинокомплекс должен стать крупнейшим, построенным на Луганщине со времен СССР."Здесь очень большое вложение, инвестиции за семь лет пока будут составлять до 12 млн евро (более 1,1 млрд рублей), но, к сожалению, цены на металл и всякие стройматериалы растут и не останавливаются, поэтому сказать точно, сколько мы вложим, пока не готов", - сказал он.Иногородний сообщил, что на данный момент идет подготовка площадки под строительство, проводка коммуникаций, а также подвоз строительных материалов. Для строительства свиноводческого комплекса задействованы исключительно местные республиканские подрядчики. Всего на стройке ежедневно будут трудиться от 200 до 300 рабочих.Гендиректор отметил, что возведение свиноводческого комплекса планируется завершить в первой половине 2022 года."Площадь застройки составит 40 гектаров. В себя он (комплекс) включит свинарники, где будут размещаться свиньи. Будет собственный комбикормовый завод; это будет хранение своих зерновых культур; это будет утилизационный цех по переработке отходов на белковые корма; будет построена лагуна, куда будет собираться навоз, и он, при добавлении бактерий, будет проходить подготовку к удобрению (полей)", - рассказал он.Предприниматель добавил, что на территории комплекса будет возведен убойный цех, цех переработки мяса, морозильные камеры, административные здания и отдельный карантинный свинарник для проверки поступающего в Республику нового селекционного поголовья свиней. Это позволит трудоустроить не менее 400 человек, при том, что большая часть технологии производства будет полностью автоматизирована. В дальнейшем предприятие планирует взять в аренду поля для выращивания собственных кормовых культур, что позволит создать на предприятии дополнительные рабочие места.Планируется, что на начальном этапе заработная плата на предприятии составит от 15 до 30 тыс. рублей.21 апреля — Луганск