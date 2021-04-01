Россия объявила десять американских дипломатов персонами нон грата

"Указанным лицам предписано покинуть территорию нашей страны до конца дня 21 мая", — подчеркнули в ведомстве.

Фото: © РИА Новости / Виталий БелоусовМосква объявила десять сотрудников посольства США в России персонами нон грата, сообщили в МИД, передает РИА Новости.Соответствующую дипломатическую ноту вручили заместителю главы американской дипломатической миссии Бартлу Горману, которого вызывали на Смоленскую площадь в среду днем.В МИД подчеркнули, что Москва пошла на такой шаг в качестве зеркального ответа на "враждебные действия" Вашингтона против сотрудников российского посольства в Вашингтоне и генконсульства в Нью-Йорке.Там пообещали также, что вскоре Россия предпримет новые шаги в рамках анонсированных зеркальных ответных мер на последнюю волну незаконных санкций США.