В Кремле прокомментировали предложение Зеленского встретиться с Путиным
В последние дни в Кремле не получали запросов на общение с украинским руководством, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает РИА Новости.
Во вторник президент Украины Владимир Зеленский в видеообращении по ситуации с безопасностью в стране предложил своему российскому коллеге "встретиться в любой точке украинского Донбасса, где идет война".
Путину об этом доложили, но "нет уверенности, что он ознакомился с информацией из-за подготовки к посланию и рабочих встреч", уточнил Песков в эфире радио "Комсомольская правда".
Он также отметил, что для встречи нужны предпосылки.
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