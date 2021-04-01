В Кремле прокомментировали предложение Зеленского встретиться с Путиным

Фото: РИА НовостиВ последние дни в Кремле не получали запросов на общение с украинским руководством, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает РИА Новости.Во вторник президент Украины Владимир Зеленский в видеообращении по ситуации с безопасностью в стране предложил своему российскому коллеге "встретиться в любой точке украинского Донбасса, где идет война".Путину об этом доложили, но "нет уверенности, что он ознакомился с информацией из-за подготовки к посланию и рабочих встреч", уточнил Песков в эфире радио "Комсомольская правда".Он также отметил, что для встречи нужны предпосылки.