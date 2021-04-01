Подавляющее большинство жителей Республик Донбасса желают стать гражданами РФ - Пасечник

Подавляющее большинство жителей Республик Донбасса желают стать гражданами Российской Федерации. Об этом в ходе церемонии специального гашения блока художественных почтовых марок "Полумиллионный паспорт", посвященного вступлению в гражданство РФ 500 тыс. жителей ЛНР и ДНР, заявил глава ЛНР Леонид Пасечник.

"Из тех докладов, которые на сегодняшний день поступают в мой адрес от Министерства внутренних дел, других министерств и ведомств, - желающих получить паспорт гражданина Российской Федерации, то есть стать гражданином Российской Федерации, меньше не становится. Наша электронная очередь работает и, в общем-то, очереди расписаны на месяц вперед. Это говорит о том, что жители наших Республик в своем подавляющем большинстве имеют желание стать гражданами Российской Федерации", - сказал глава ЛНР.

Он подчеркнул, что этот факт еще раз подтверждает правильность выбора жителей Донбасса, сделанного в 2014 году.

По состоянию на середину апреля 2021 года уполномоченные органы Российской Федерации приняли решение о приеме в гражданство уже более 500 тыс. жителей Народных Республик, в том числе 215 тыс. жителей ЛНР.

Президент России Владимир Путин 24 апреля 2019 года подписал указ, позволяющий жителям ЛНР и ДНР получить гражданство РФ в упрощенном порядке. Первый пункт по приему документов от желающих вступить в гражданство РФ открылся в Луганске 6 мая. Первая группа жителей ЛНР получила в упрощенном порядке российские паспорта 14 июня 2019 года. В настоящее время пункты приема документов на получение российских паспортов действуют во всех городах и районах Республики. 24 апреля 2020 года Путин подписал закон, освобождающий жителей Луганской и Донецкой Народных Республик от уплаты госпошлины за прием в гражданство РФ.

21 апреля — Луганск