Глава ЛНР принял участие в спецгашении блока марок "Полумиллионный паспорт" (ФОТО)

Фото: Марина Сулименко / ЛИЦГлава ЛНР Леонид Пасечник принял участие в процедуре специального гашения блока художественных почтовых марок "Полумиллионный паспорт", посвященного вступлению в российское гражданство 500 тыс. жителей Республик Донбасса. Об этом из Дома Правительства ЛНР, где состоялось мероприятие, передает корреспондент ЛИЦ."У нас сегодня действительно очень знаковое мероприятие. 24 апреля 2019 года президентом Российской Федерации Владимиром Владимировичем Путиным был подписан указ об упрощении получения российского гражданства жителями Донбасса. С того момента и по сегодняшний день на территории Луганской и Донецкой Народных Республик гражданами Российской Федерации стали 500 тысяч жителей наших Республик", - сказал глава ЛНР.В спецгашении блока также приняли участие заместитель министра внутренних дел - начальник полиции общественной безопасности МВД ЛНР Михаил Параскеев, министр юстиции ЛНР Заур Исмаилов, председатель Государственного таможенного комитета ЛНР Юрий Афанасьевский, министр государственной безопасности ЛНР Анатолий Антонов, первый заместитель министра связи и массовых коммуникаций ЛНР Юрий Першиков, министр образования и науки ЛНР Андрей Лустенко, министр инфраструктуры и транспорта ЛНР Александр Басов, председатель Государственного банка ЛНР Дмитрий Чайкин.Блок марок "Полумиллионный паспорт" форматом 59 мм х 135 мм выпущен тиражом 1050 экземпляров, номинальная цена - 147 руб. Блок вмещает марки: "Куем новых граждан" - с изображением кузнеца (фрагмент обложки книги "Избранное" поэта Владимира Маяковского); "Донбасс +500 000" - с изображением обложки паспорта гражданина Российской Федерации; "Своих не бросаем" - с изображением красноармейца с винтовкой (фрагмент обложки книги "Избранное" Маяковского) и изображением подписи Путина.На блоке после названия следуют цитаты из стихотворения Маяковского: "Дубликат драгоценного груза", "Читайте, завидуйте, я – гражданин".Знаки почтовой оплаты можно приобрести в отделениях почтовой связи.По состоянию на середину апреля 2021 года уполномоченные органы Российской Федерации приняли решение о приеме в гражданство уже более 500 тыс. жителей Народных Республик, в том числе 215 тыс. жителей ЛНР.Президент России Владимир Путин 24 апреля 2019 года подписал указ, позволяющий жителям ЛНР и ДНР получить гражданство РФ в упрощенном порядке. Первый пункт по приему документов от желающих вступить в гражданство РФ открылся в Луганске 6 мая. Первая группа жителей ЛНР получила в упрощенном порядке российские паспорта 14 июня 2019 года. В настоящее время пункты приема документов на получение российских паспортов действуют во всех городах и районах Республики. 24 апреля 2020 года Путин подписал закон, освобождающий жителей Луганской и Донецкой Народных Республик от уплаты госпошлины за прием в гражданство РФ.21 апреля — Луганск