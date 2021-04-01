Пасечник поблагодарил МВД РФ и ЛНР за работу по паспортизации жителей Донбасса

Глава ЛНР Леонид Пасечник поблагодарил Министерства врутренних дел России и ЛНР за работу по оформлению российского гражданства для жителей Донбасса в упрощенном порядке."Отдельно хочу поблагодарить Главное управление по вопросам миграции МВД Российской Федерации. Российские коллеги со своей стороны сделали все необходимое, чтобы жители Донбасса стали частью большой России", - сказал он.Глава Республики от всех жителей ЛНР выразил благодарность сотрудникам Министерства внутренних дел ЛНР, Управления миграционной службы, а также всех ведомств "за бесперебойную работу", благодаря которой в короткий срок удалось достичь "впечатляющих результатов"."В МВД ЛНР приложили максимум усилий в процессе выдачи паспортов нашей Республики для последующего вступления в гражданство РФ. Титаническая работа наших ведомств позволила воплотить в жизнь желание жителей Донбасса – стать гражданами России", - подчеркнул он.Пасечник добавил, что паспорт России для жителей Республики является не просто документом, а еще одним подтверждением того, что Россия их не бросает."Этим выбором наш народ демонстрирует, что неофашизм, который стал основной базой сегодняшней государственности киевского режима, категорически для нас неприемлем. Всему миру мы ясно и четко продемонстрировали свой выбор, воплощенный в полумиллионном красном документе", - отметил он.Ранее министр внутренних дел ЛНР Игорь Корнет сообщил, что уполномоченные органы Российской Федерации приняли решение о приеме в гражданство уже более 500 тыс. жителей Народных Республик, в том числе 215 тыс. жителей ЛНР.Президент России Владимир Путин 24 апреля 2019 года подписал указ, позволяющий жителям ЛНР и ДНР получить гражданство РФ в упрощенном порядке. Первый пункт по приему документов от желающих вступить в гражданство РФ открылся в Луганске 6 мая. Первая группа жителей ЛНР получила в упрощенном порядке российские паспорта 14 июня 2019 года. В настоящее время пункты приема документов на получение российских паспортов действуют во всех городах и районах Республики. 24 апреля 2020 года Путин подписал закон, освобождающий жителей Луганской и Донецкой Народных Республик от уплаты госпошлины за прием в гражданство РФ.Первая группа жителей ЛНР получила в упрощенном порядке российские паспорта 14 июня 2019 года.21 апреля — Луганск