Российский дипломат, объявленный персоной нон грата, покинул Украину

"Объявленный украинской стороной персоной нон-грата российский дипломат покинул территорию страны", - сообщил представитель посольства.

Фото: ReutersРоссийский дипломат, объявленный на Украине персоной нон-грата, покинул территорию страны, сообщили РИА Новости в посольстве РФ в Киеве.Семнадцатого апреля ФСБ сообщила о задержании украинского консула Александра Сосонюка. По данным ведомства, он был задержан во время встречи с российским гражданином при получении информации закрытого характера. Отмечалось, что деятельность Сосонюка "враждебна по отношению к России и не совместима со статусом дипломатического работника". Он работал в стране много лет: на сайте генконсульства Украины в Петербурге есть упоминания о сотруднике от октября 2012 года.Позже пресс-секретарь украинского МИД Олег Николенко уточнил, что Сососнюка задержали на несколько часов, и он уже вернулся в дипучреждение. В МИД Украины выразили протест в связи с задержанием консульского сотрудника, заявив, что полностью исключают выдвинутые ему обвинения.