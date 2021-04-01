Выставка к 35-й годовщине аварии на ЧАЭС начала работу в музее Стаханова (ФОТО)
Выставка "Мужество и боль Чернобыля" начала работу в историко-художественном музее Стаханова в преддверии 35-й годовщины аварии на Чернобыльской атомной электростанции (ЧАЭС). Об этом сообщил отдел внутренней политики и информации администрации города.
"Накануне 35-й годовщины самой страшной экологической катастрофы ХХ века в историко-художественном Стаханова состоялось открытие выставки "Мужество и боль Чернобыля", посвященной героизму ликвидаторов последствий аварии на ЧАЭС", – говорится в сообщении.
Участие в мероприятии приняли председатель общественной организации "Союз Чернобыль Стаханова" Иван Есин, ликвидатор аварии на ЧАЭС Владимир Побережный, вдова ликвидатора Валентина Романишина, учащиеся общеобразовательных школ города.
На выставке представлены документы, фотографии, наградные медали и знаки, а также индивидуальные средства защиты ликвидаторов. Отдельный раздел экспозиции рассказывает о людях, которые стояли у истоков создания городской чернобыльской организации и внесли значительный вклад в ее развитие.
"Масштабы катастрофы могли стать намного больше, если бы не мужество и самоотверженность участников ликвидации последствий аварии. Рискуя жизнью, здоровьем они защитили людей от пагубного воздействия и дальнейшего распространения радиации. На защиту мира от невидимого врага в числе других встали и 627 наших земляков", – рассказала научный сотрудник музея Наталия Рыбалко.
Своими воспоминаниями о событиях апреля 1986 года поделились пришедшие на встречу ликвидаторы. Их рассказы сопровождали видеоролики "Начало аварии на ЧАЭС", "Город, которого нет", "Саркофаг ЧАЭС – наше время".
"Эхо чернобыльской катастрофы будет звучать еще не одно десятилетие. Именно поэтому история этой беды и преодоления ее последствий заслуживают того, чтобы люди об этом знали и помнили. Давайте не забывать горькие уроки Чернобыля и помнить о тех, кто ценой своей жизни остановил эту трагедию", – обратилась к собравшимся директор музея Ирина Мишина.
Участники мероприятия почтили память ушедших из жизни ликвидаторов последствий аварии на ЧАЭС минутой молчания.
День чествования участников ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС в ЛНР установлен указом главы ЛНР, отмечается ежегодно 14 декабря.
Крупнейшая в истории человечества техногенная катастрофа – авария на Чернобыльской АЭС – произошла 26 апреля 1986 года. Благодаря самоотверженности ликвидаторов последствий катастрофы, многие из которых заплатили за свой героизм жизнями и здоровьем, авария была локализована. 30 ноября 1986 года было закончено строительство саркофага над разрушенным энергоблоком, а спустя две недели, 14 декабря, центральные издания СССР опубликовали извещение ЦК КПСС и Совета министров о том, что государственной комиссией был принят в эксплуатацию комплекс защитных сооружений четвёртого энергоблока ЧАЭС. Именно дата публикации этого сообщения, по прочтении которого страна смогла вздохнуть спокойно, и стала Днем чествования участников ликвидации последствий аварии на ЧАЭС.
21 апреля — Луганск
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