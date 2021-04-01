Выставка к 35-й годовщине аварии на ЧАЭС начала работу в музее Стаханова (ФОТО)

Выставка "Мужество и боль Чернобыля" начала работу в историко-художественном музее Стаханова в преддверии 35-й годовщины аварии на Чернобыльской атомной электростанции (ЧАЭС). Об этом сообщил отдел внутренней политики и информации администрации города."Накануне 35-й годовщины самой страшной экологической катастрофы ХХ века в историко-художественном Стаханова состоялось открытие выставки "Мужество и боль Чернобыля", посвященной героизму ликвидаторов последствий аварии на ЧАЭС", – говорится в сообщении.Участие в мероприятии приняли председатель общественной организации "Союз Чернобыль Стаханова" Иван Есин, ликвидатор аварии на ЧАЭС Владимир Побережный, вдова ликвидатора Валентина Романишина, учащиеся общеобразовательных школ города.На выставке представлены документы, фотографии, наградные медали и знаки, а также индивидуальные средства защиты ликвидаторов. Отдельный раздел экспозиции рассказывает о людях, которые стояли у истоков создания городской чернобыльской организации и внесли значительный вклад в ее развитие."Масштабы катастрофы могли стать намного больше, если бы не мужество и самоотверженность участников ликвидации последствий аварии. Рискуя жизнью, здоровьем они защитили людей от пагубного воздействия и дальнейшего распространения радиации. На защиту мира от невидимого врага в числе других встали и 627 наших земляков", – рассказала научный сотрудник музея Наталия Рыбалко.Своими воспоминаниями о событиях апреля 1986 года поделились пришедшие на встречу ликвидаторы. Их рассказы сопровождали видеоролики "Начало аварии на ЧАЭС", "Город, которого нет", "Саркофаг ЧАЭС – наше время"."Эхо чернобыльской катастрофы будет звучать еще не одно десятилетие. Именно поэтому история этой беды и преодоления ее последствий заслуживают того, чтобы люди об этом знали и помнили. Давайте не забывать горькие уроки Чернобыля и помнить о тех, кто ценой своей жизни остановил эту трагедию", – обратилась к собравшимся директор музея Ирина Мишина.Участники мероприятия почтили память ушедших из жизни ликвидаторов последствий аварии на ЧАЭС минутой молчания.День чествования участников ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС в ЛНР установлен указом главы ЛНР, отмечается ежегодно 14 декабря.Крупнейшая в истории человечества техногенная катастрофа – авария на Чернобыльской АЭС – произошла 26 апреля 1986 года. Благодаря самоотверженности ликвидаторов последствий катастрофы, многие из которых заплатили за свой героизм жизнями и здоровьем, авария была локализована. 30 ноября 1986 года было закончено строительство саркофага над разрушенным энергоблоком, а спустя две недели, 14 декабря, центральные издания СССР опубликовали извещение ЦК КПСС и Совета министров о том, что государственной комиссией был принят в эксплуатацию комплекс защитных сооружений четвёртого энергоблока ЧАЭС. Именно дата публикации этого сообщения, по прочтении которого страна смогла вздохнуть спокойно, и стала Днем чествования участников ликвидации последствий аварии на ЧАЭС.21 апреля — Луганск