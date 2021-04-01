Синоптики прогнозируют днем 22 апреля в ЛНР до 17 градусов тепла и дождь

Температура воздуха в Республике 22 апреля будет колебаться от 3 градусов выше нуля ночью до 17 градусов тепла днем, местами пройдет кратковременный дождь. Об этом ЛИЦ сообщили в Центре гидрометеорологии (ЦГМ) МЧС ЛНР.

"С 21:00 21 апреля до 21:00 22 апреля на территории Луганской Народной Республики ожидается переменная облачность, ночью без осадков, днем местами слабый кратковременный дождь, ветер юго-западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью 3-8, днем 12-17 градусов тепла", - прогнозируют синоптики.

В ЦГМ уточнили, что в Луганске, Краснодоне, Алчевске температура воздуха ночью составит 3-5 градусов выше нуля, днем – 15-17 градусов тепла.

В Красном Луче, Антраците, Ровеньках и Свердловске температура воздуха ожидается плюс 3-5 градусов ночью и 12-14 градусов тепла днем.

Температуру в Перевальске, Стаханове и Первомайске синоптики прогнозируют от 4 до 6 градусов тепла ночью и от 13 до 15 градусов выше нуля днем.

Согласно климатическим данным, полученным за 180 лет метеорологических наблюдений, в Луганске самую низкую температуру ночью 22 апреля метеорологи фиксировали в 2009 году – минус 3,7 градуса. Температура самого теплого дня была зафиксирована в 2005 году и составляла плюс 27,3 градуса.

Время восхода солнца в столице ЛНР 22 апреля – 04:45, время захода – 20:01. Продолжительность светового дня составит 15 часов 16 минут.

По предварительному прогнозу, 23-24 апреля существенных осадков не ожидается, температурный фон значительно не изменится.

21 апреля — Луганск