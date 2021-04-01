В Луганске возобновили ремонтные работы на аварийном путепроводе. ФОТО. ВИДЕО
В Луганске возобновили ремонтные работы на аварийном путепроводе.
На аварийном участке Объездной дороги в районе Лесоторгового склада возобновили ремонтные работы — обустройство пешеходных зон. Об этом сообщает пресс-служба администрации города Луганска.
Как отметили в пресс-службе, это уже финальный этап восстановления путепровода в районе лесоторгового склада, поврежденного в результате диверсии.
«Ведется восстановление частично разрушенных несущих балок, укладка тротуарных плит и демонтаж старых ограждений. Поставить новые ограждения путепровода, полностью заасфальтировать пешеходные дорожки планируют до начала июня», — говорится в сообщении.
Удобный город - Сегодня, 20:06 100
На аварийном участке Объездной дороги в районе Лесоторгового склада возобновили ремонтные работы — обустройство пешеходных зон. Об этом сообщает пресс-служба администрации города Луганска.
Как отметили в пресс-службе, это уже финальный этап восстановления путепровода в районе лесоторгового склада, поврежденного в результате диверсии.
«Ведется восстановление частично разрушенных несущих балок, укладка тротуарных плит и демонтаж старых ограждений. Поставить новые ограждения путепровода, полностью заасфальтировать пешеходные дорожки планируют до начала июня», — говорится в сообщении.
Удобный город - Сегодня, 20:06 100
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