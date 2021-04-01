Регистрация  ::  Войти

Авторизация


Забыли пароль?
Власть
Экономика
Соц сфера
Проблема
Память
Луганщина
Духовность
Здоровье
Образование
Культура
ЖКХ
Семья
Сегодня

Ночью ожидаются заморозки до минус пяти. А завтра местами грозы

robot Сегодня, 20:300Новости
Ночью ожидаются заморозки до минус пяти. А завтра местами грозы
В четверг, 22 апреля, в Луганской области ожидаются заморозки на поверхности почвы 0-5 градусов мороза, что соответствует I (желтому) уровню опасности. Об этом сообщает пресс-служба областного центра по гидрометеорологии.
Вместе с тем, завтра на Луганщине будет облачно с прояснениями. Ночью без существенных осадков. Днем небольшой кратковременный дождь. Днем местами грозы. Ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура ночью 1-6 градусов тепла, днем 13-18 градусов тепла. Новости Региона - Сегодня, 20:00 162

Метки: {keywords}

  • Распечатать

Ссылки на материал


html-cсылка:

BB-cсылка:

Прямая ссылка:

Ссылки по теме: