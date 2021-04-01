Ночью ожидаются заморозки до минус пяти. А завтра местами грозы
В четверг, 22 апреля, в Луганской области ожидаются заморозки на поверхности почвы 0-5 градусов мороза, что соответствует I (желтому) уровню опасности. Об этом сообщает пресс-служба областного центра по гидрометеорологии.
Вместе с тем, завтра на Луганщине будет облачно с прояснениями. Ночью без существенных осадков. Днем небольшой кратковременный дождь. Днем местами грозы. Ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура ночью 1-6 градусов тепла, днем 13-18 градусов тепла. Новости Региона - Сегодня, 20:00 162
Вместе с тем, завтра на Луганщине будет облачно с прояснениями. Ночью без существенных осадков. Днем небольшой кратковременный дождь. Днем местами грозы. Ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура ночью 1-6 градусов тепла, днем 13-18 градусов тепла. Новости Региона - Сегодня, 20:00 162
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