В день рождения Ленина в Луганске отключат свет в двух районах



В Жовтневом районе без электричества останутся:

улица Маяковского, 37, 39, 40, 41, 42;

улица 26 Бакинских комиссаров, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 16а, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 72, 74, 76, 78, 80, 82, 84;

улица Станкостроительная, 12, 14, 24, 26;

улица Маяковского, 25, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 41;

улица Качалова, 67, 69, 71, 73, 75, 76, 77, 78, 80, 82, 84;

улица Кулика, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 65;

улица Комбайная, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61;

улица Лебедева-Кумача, 23а;

улица Плеханова, 41, 43, 45, 47, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73 74б;

улица Ватутина, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26.

В Каменнобродском районе электроснабжение будет временно отсутствовать по следующим адресам:

улица Артема, 500-520;

переулок Гвоздильный, 20-52;

переулок Добролюбова, 17-23;

переулок Зенитный, 1-9;

улица Ковпака, 33;

улица Кожухаря, 62-109;

улица Ковпака, 11-94;

тупик Добролюбова, 24-44;

переулок Гвоздильный, 5б-21;

переулок Писарева, 1-12;

переулок Зенитный, 8-20;

тупик 2-й Кирпичный, 1а-11,

переулок Добролюбова, 18;

переулок Алтайский, 21-23;

улица Артема, 419-429;

улица 1905 Года, 65, 65а;

переулок Кирпичный, 4-8;

улица Коминтерна, 6-33;

улица Зои Космодемьянской, 62-119а;

переулок Краснофлотский, 2-13;

улица Рылеева, 74а-76;

улица Станиславского, 92а-117;

улица 9-го Января, 1-38а.

Предприятие приносит извинения за временные неудобства. Удобный город - Сегодня, 19:40 224 Специалисты Центральных городских электрических сетей (ГЭС) 22 апреля временно прекратят подачу электроснабжения в некоторые дома Жовтневого и Каменнобродского районов Луганска в связи с плановыми ремонтными работами на линиях электропередач (ЛЭП). Об этом сообщили в пресс-службе администрации города Луганска.улица Маяковского, 37, 39, 40, 41, 42;улица 26 Бакинских комиссаров, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 16а, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 72, 74, 76, 78, 80, 82, 84;улица Станкостроительная, 12, 14, 24, 26;улица Маяковского, 25, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 41;улица Качалова, 67, 69, 71, 73, 75, 76, 77, 78, 80, 82, 84;улица Кулика, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 65;улица Комбайная, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61;улица Лебедева-Кумача, 23а;улица Плеханова, 41, 43, 45, 47, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73 74б;улица Ватутина, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26.улица Артема, 500-520;переулок Гвоздильный, 20-52;переулок Добролюбова, 17-23;переулок Зенитный, 1-9;улица Ковпака, 33;улица Кожухаря, 62-109;улица Ковпака, 11-94;тупик Добролюбова, 24-44;переулок Гвоздильный, 5б-21;переулок Писарева, 1-12;переулок Зенитный, 8-20;тупик 2-й Кирпичный, 1а-11,переулок Добролюбова, 18;переулок Алтайский, 21-23;улица Артема, 419-429;улица 1905 Года, 65, 65а;переулок Кирпичный, 4-8;улица Коминтерна, 6-33;улица Зои Космодемьянской, 62-119а;переулок Краснофлотский, 2-13;улица Рылеева, 74а-76;улица Станиславского, 92а-117;улица 9-го Января, 1-38а.Предприятие приносит извинения за временные неудобства. Удобный город - Сегодня, 19:40 224

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