Зеленский подписал закон, по которому может призвать на воинскую службу 150 тысяч резервистов, не объявляя мобилизацию



Этим законом вводится новый вид военной службы — та самая военная служба по призыву лиц из числа резервистов в особый период. Когда на военную службу будут призывать граждан, заключивших контракты о прохождении службы в военном резерве и/или зачислены в военный оперативный резерв. То есть теперь президент может в любой момент призывать на военную службу около 150 000 резервистов, без объявления мобилизации и военного положения. Только исходя из оценок ситуации. Если конкретнее — решение о проведении такого призыва будет принимать Верховный Главнокомандующий ВСУ по представлению Главнокомандующего ВСУ.

При этом вводится уголовная ответственность за уклонение от призыва, воинского учета или учебных (специальных) сборов. Также закон предполагает усиление требования к административной ответственности за умышленное повреждение или потерю по неосторожности военно-учетных документов. На базе военкоматов будут созданы территориальные центры комплектования и социальной поддержки. Новости Украины - Сегодня, 19:28 200 Президент Зеленский подписал закон, который предполагает призыв на военную службу резервистов в особый период без объявления мобилизации. Об этом пишет Klymenko TimeЭтим законом вводится новый вид военной службы — та самая военная служба по призыву лиц из числа резервистов в особый период. Когда на военную службу будут призывать граждан, заключивших контракты о прохождении службы в военном резерве и/или зачислены в военный оперативный резерв. То есть теперь президент может в любой момент призывать на военную службу около 150 000 резервистов, без объявления мобилизации и военного положения. Только исходя из оценок ситуации. Если конкретнее — решение о проведении такого призыва будет принимать Верховный Главнокомандующий ВСУ по представлению Главнокомандующего ВСУ.При этом вводится уголовная ответственность за уклонение от призыва, воинского учета или учебных (специальных) сборов. Также закон предполагает усиление требования к административной ответственности за умышленное повреждение или потерю по неосторожности военно-учетных документов. На базе военкоматов будут созданы территориальные центры комплектования и социальной поддержки. Новости Украины - Сегодня, 19:28 200

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