Чехия потребовала вернуть высланных дипломатов в Россию

"Если дипломаты не смогут вернуться в Москву, то завтра в 12:00 я приму решение о снижении числа работников русского посольства в Праге так, чтобы оно отвечало нынешнему составу чешского посольства в Москве", — заявил министр после встречи с российским послом Александром Змеевским.

Фото: ReutersМинистр иностранных дел Чехии Якуб Кулганек выдвинул ультиматум России и потребовал, чтобы Москва к 12:00 четверга обеспечила возвращение всех высланных сотрудников чешского посольства в российскую столицу, передает РИА Новости.По словам Кулганека, о подобной реакции Праги договорились президент Чехии, глава правительства и он, глава МИД.Министр отметил, что высылка 20 чешских дипломатов из России парализовала работу посольства в Москве, в связи с чем он выразил протест послу Змеевскому.В субботу премьер-министр Чехии Андрей Бабиш сообщил, что власти страны подозревают российские спецслужбы в причастности к взрыву на складе боеприпасов во Врбетице в 2014 году. За этим последовала высылка из страны 18 российских дипломатов.В качестве ответной меры Россия объявила персонами нон грата 20 сотрудников посольства Чехии.В Кремле обвинения Праги назвали возмутительными и голословными.По данным чешского МИД, на вторник в российском посольстве в Праге осталось 27 дипломатов и 67 технических служащих, в посольстве Чехии в Москве — пять дипломатов и 19 техслужащих.