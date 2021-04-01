Легко ли быть счастливым?
Внешние факторы оказывают сильное воздействие на человека. В условиях пандемии и обострении конфликтов все большее количество людей в мире страдают расстройствами психики. Как защитить себя и своих близких? Прежде всего — это любовь! И, конечно же, здоровый образ жизни.
14 способов, которые используют для избавления от негатива:
1. Ищите счастье в своем внутреннем мире
Позитивно настроенные люди не строят свое счастье на основе внешних стимуляторов. Они понимают, что как только возбудитель пропадет, настроение сразу же изменится, и далеко не в лучшую сторону. Вместо этого они постоянно находятся в поисках внутренних источников положительной энергии и практикуют осознанность.
2. Придерживайтесь правил позитивного мышления
Мысли влияют на ваши действия, поэтому если вы думаете негативно, вам вряд ли стоит надеяться на светлое будущее. Не поддавайтесь оправданиям, которые сочиняет ваш мозг. Только через положительные мысли и поиск хорошей стороны в любой проблеме вы можете быть уверенным, что целиком настроены только на успех.
3. Верьте в себя
Никогда не позволяйте себе принимать негатив слишком близко к сердцу. В вашей жизни будет еще очень много людей, мнение которых вам придется пропускать мимо ушей, потому что так будет лучше для вашей нервной системы. Всегда есть бесконечное множество причин, чтобы верить в себя, даже если вы чувствуете себя полностью беспомощным и ничего не стоящим. Такие отрицательные мысли — это лишь временные препятствия, и они не имеют совершенно ничего общего с действительностью.
4. Максимально отгородитесь от негативных людей
Ваше окружение имеет огромное влияние на вас, каким бы независимым вы себя не считали. Если вы будете проводить большинство своего времени с положительными людьми, вы более вероятно в скором времени станете счастливым и довольным жизнью человеком. С другой стороны, если вы находитесь в слишком близких отношениях с любителями жаловаться и причитать, вам будет гораздо тяжелее убрать негативную энергию из своей жизни.
5. Занимайтесь спортом
Физическое воспитание напрямую связано с освобождением эндорфинов, которые ответственны за хорошее настроение и самоощущение. Тренировки тела всегда сполна окупаются и имеют приятные последствия в виде сокращения напряжения и повышения уровня счастья. С другой стороны, если вы игнорируете потребности своего тела, это приведет к тому, что достаточно скоро вы испытаете все отрицательные последствия малоподвижности и нездорового образа жизни.
6. Проводите больше времени на природе
Пребывание на природе очищает разум и расслабляет тело. Положительные люди всегда посвящают часть своего дня прогулкам на свежем воздухе и с удовольствием наслаждаются красотой нашей планеты. Это лучший вариант для отдыха и релакса!
7. Избегайте непродуманных трат
В современном мире скидки и распродажи призваны активно бороться за ваше внимание, поэтому сейчас как никогда легко потратить деньги на ветер. Поскольку незапланированные покупки могут моментально поднять нам настроение, мы часто забываем, что в долгосрочной перспективе они являются нездоровой привычкой, которую успешные люди избегают во что бы то ни стало.
8. Принимайте свои ошибки и неудачи
Положительные и успешные люди рассматривают неудачи как единственный верный способ познания и роста. Всякий раз, когда их планы и надежды рушатся, они начинают прокладывать новый путь к победе, вместо того чтобы опускать руки. Даже если неудача вызывает у вас отрицательные чувства, вы должны понять, что это быстро пройдет. И чтобы ускорить этот процесс достаточно не сдаваться и продолжать думать позитивно.
9. Научитесь быть ответственным
Вам нужно научиться всегда брать на себя ответственность за то, что случается в вашей жизни. Будь-то успех или неудача — они всегда являются последствием ваших действий и мыслей. Не стоит обвинять внешние факторы и других людей, лучше сфокусируйтесь на тех вещах, которые вы в состоянии улучшить.
10. Научитесь управлять своими мыслями
Разум может легко выйти из-под вашего контроля из-за внезапных отрицательных мыслей. Счастливые люди знают, что если они не смогут управлять своими мыслями, они моментально потеряют управление над своими действиями и поведением. По этой причине многие практикуют упражнения для контроля разума, такие как медитация, молитва и другие.
11. Давайте себе заслуженный отдых
Вместо попыток всегда быть правым и лучшим, вам иногда нужно замедлять свой темп, чтобы подумать над своими целями и второстепенными амбициями, и просто ослабить нагрузку. Это позволит вам избежать выгорания, которое всегда становится причиной накапливания отрицательной энергии.
12. Верьте, что решение есть всегда
Всем иногда бывает безнадежно трудно. В такие моменты многие начинают сомневаться в своих способностях решить текущую проблему. Дело в том, что всегда существует путь преодоления препятствия, и позитивные люди никогда не отпускают эту мысль. Даже если они достигают самого низа, они верят, что обязательно случится, так что они в будущем смогут дойти до самого верха и стать еще сильнее.
13. Научитесь говорить «нет»
Ценность сказанных «да» и «нет» в нужный момент поистине бесценна. Несмотря на распространенное заблуждение, что нужно всегда говорить «да!», оба эти слова имеют огромную мощность, и ими вы контролируете то, что случается в вашей жизни. Успешные люди всегда фокусируются на своих приоритетах вместо того, чтобы угождать другим. Вот почему они знают, что есть много вещей, которым вам не нужно говорить «да».
14. Помните, что вам не нужно одобрение каждого
Если вы позволите мнениям других людей контролировать вас, вам будет очень трудно чувствовать себя счастливым и уверенным в себе. Но многие люди постоянно боятся не получить похвалу и быть раскритикованным. Вам стоит прямо сейчас начать думать и действовать совсем в противоположном ключе. Используйте неодобрение как указатель подлинности и истины своих идей. Дело в том, что на свете есть не так уж и много вещей, в которых вам стоит интересоваться мнением других.
Не забывайте эти простые, но очень эффективные правила. А главное — берегите и любите друг-друга! Тогда в вашей жизни точно не останется места для негативной энергии!
Школа выживания - Сегодня, 19:50 108
14 способов, которые используют для избавления от негатива:
1. Ищите счастье в своем внутреннем мире
Позитивно настроенные люди не строят свое счастье на основе внешних стимуляторов. Они понимают, что как только возбудитель пропадет, настроение сразу же изменится, и далеко не в лучшую сторону. Вместо этого они постоянно находятся в поисках внутренних источников положительной энергии и практикуют осознанность.
2. Придерживайтесь правил позитивного мышления
Мысли влияют на ваши действия, поэтому если вы думаете негативно, вам вряд ли стоит надеяться на светлое будущее. Не поддавайтесь оправданиям, которые сочиняет ваш мозг. Только через положительные мысли и поиск хорошей стороны в любой проблеме вы можете быть уверенным, что целиком настроены только на успех.
3. Верьте в себя
Никогда не позволяйте себе принимать негатив слишком близко к сердцу. В вашей жизни будет еще очень много людей, мнение которых вам придется пропускать мимо ушей, потому что так будет лучше для вашей нервной системы. Всегда есть бесконечное множество причин, чтобы верить в себя, даже если вы чувствуете себя полностью беспомощным и ничего не стоящим. Такие отрицательные мысли — это лишь временные препятствия, и они не имеют совершенно ничего общего с действительностью.
4. Максимально отгородитесь от негативных людей
Ваше окружение имеет огромное влияние на вас, каким бы независимым вы себя не считали. Если вы будете проводить большинство своего времени с положительными людьми, вы более вероятно в скором времени станете счастливым и довольным жизнью человеком. С другой стороны, если вы находитесь в слишком близких отношениях с любителями жаловаться и причитать, вам будет гораздо тяжелее убрать негативную энергию из своей жизни.
5. Занимайтесь спортом
Физическое воспитание напрямую связано с освобождением эндорфинов, которые ответственны за хорошее настроение и самоощущение. Тренировки тела всегда сполна окупаются и имеют приятные последствия в виде сокращения напряжения и повышения уровня счастья. С другой стороны, если вы игнорируете потребности своего тела, это приведет к тому, что достаточно скоро вы испытаете все отрицательные последствия малоподвижности и нездорового образа жизни.
6. Проводите больше времени на природе
Пребывание на природе очищает разум и расслабляет тело. Положительные люди всегда посвящают часть своего дня прогулкам на свежем воздухе и с удовольствием наслаждаются красотой нашей планеты. Это лучший вариант для отдыха и релакса!
7. Избегайте непродуманных трат
В современном мире скидки и распродажи призваны активно бороться за ваше внимание, поэтому сейчас как никогда легко потратить деньги на ветер. Поскольку незапланированные покупки могут моментально поднять нам настроение, мы часто забываем, что в долгосрочной перспективе они являются нездоровой привычкой, которую успешные люди избегают во что бы то ни стало.
8. Принимайте свои ошибки и неудачи
Положительные и успешные люди рассматривают неудачи как единственный верный способ познания и роста. Всякий раз, когда их планы и надежды рушатся, они начинают прокладывать новый путь к победе, вместо того чтобы опускать руки. Даже если неудача вызывает у вас отрицательные чувства, вы должны понять, что это быстро пройдет. И чтобы ускорить этот процесс достаточно не сдаваться и продолжать думать позитивно.
9. Научитесь быть ответственным
Вам нужно научиться всегда брать на себя ответственность за то, что случается в вашей жизни. Будь-то успех или неудача — они всегда являются последствием ваших действий и мыслей. Не стоит обвинять внешние факторы и других людей, лучше сфокусируйтесь на тех вещах, которые вы в состоянии улучшить.
10. Научитесь управлять своими мыслями
Разум может легко выйти из-под вашего контроля из-за внезапных отрицательных мыслей. Счастливые люди знают, что если они не смогут управлять своими мыслями, они моментально потеряют управление над своими действиями и поведением. По этой причине многие практикуют упражнения для контроля разума, такие как медитация, молитва и другие.
11. Давайте себе заслуженный отдых
Вместо попыток всегда быть правым и лучшим, вам иногда нужно замедлять свой темп, чтобы подумать над своими целями и второстепенными амбициями, и просто ослабить нагрузку. Это позволит вам избежать выгорания, которое всегда становится причиной накапливания отрицательной энергии.
12. Верьте, что решение есть всегда
Всем иногда бывает безнадежно трудно. В такие моменты многие начинают сомневаться в своих способностях решить текущую проблему. Дело в том, что всегда существует путь преодоления препятствия, и позитивные люди никогда не отпускают эту мысль. Даже если они достигают самого низа, они верят, что обязательно случится, так что они в будущем смогут дойти до самого верха и стать еще сильнее.
13. Научитесь говорить «нет»
Ценность сказанных «да» и «нет» в нужный момент поистине бесценна. Несмотря на распространенное заблуждение, что нужно всегда говорить «да!», оба эти слова имеют огромную мощность, и ими вы контролируете то, что случается в вашей жизни. Успешные люди всегда фокусируются на своих приоритетах вместо того, чтобы угождать другим. Вот почему они знают, что есть много вещей, которым вам не нужно говорить «да».
14. Помните, что вам не нужно одобрение каждого
Если вы позволите мнениям других людей контролировать вас, вам будет очень трудно чувствовать себя счастливым и уверенным в себе. Но многие люди постоянно боятся не получить похвалу и быть раскритикованным. Вам стоит прямо сейчас начать думать и действовать совсем в противоположном ключе. Используйте неодобрение как указатель подлинности и истины своих идей. Дело в том, что на свете есть не так уж и много вещей, в которых вам стоит интересоваться мнением других.
Не забывайте эти простые, но очень эффективные правила. А главное — берегите и любите друг-друга! Тогда в вашей жизни точно не останется места для негативной энергии!
Школа выживания - Сегодня, 19:50 108
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