На несанкционированную акцию в Москве вышли около шести тысяч человек

"Полицейские разъясняют собравшимся, что их акция не согласована в установленном порядке с органами власти и предупреждают о предусмотренной законом ответственности за нарушение правопорядка", — говорится в сообщении.

Фото: РИА НовостиОколо шести тысяч человек приняли участие в несанкционированной акции в центре Москвы, сообщило управление МВД по городу на своем сайте, передает РИА Новости.Также известно, что одного участника незаконного мероприятия задержали за то, что он мешал проезду машины ДПС.МВД на фоне призывов сторонников Алексея Навального выходить на несогласованные митинги 21 апреля призвало россиян воздержаться от участия в них и пообещало пресекать любую агрессию и провокации.Об ответственности за участие в незаконных массовых акциях предупредила и Генпрокуратура.Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова, говоря про несогласованные акции, выразила надежду, что граждане понимают обоснованность мер по противодействию пандемии и не станут нарушать закон.