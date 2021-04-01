Евстафьев объяснил, чем послание Путина испугало Запад и вызвало траур на Украине

Послание президента России Владимира Путина 21 апреля стало пугающим для Запада не из-за упоминания вооружений. Об этом заявил политолог Дмитрий Евстафьев.Коллаж: ФБА "Экономика сегодня"Путин обратился с ежегодным посланием Федеральному собранию, сделав основной акцент на задачах внутреннего развития РФ. Внешнеполитическая часть в 2021 году оказалась короткой и достаточно обобщенной (президент предупредил о попытках внешних сил препятствовать реализации национальных интересов России).По мнению Евстафьева, Путин в послании обозначил перспективу нового, главным образом социального освоения страны. Эксперт назвал ее очень захватывающей и предположил, что программная речь российского лидера испугала Запад больше, чем любые из вооружений, которые имеются и в ближайшее время появятся в арсенале РФ."Картина, которую обрисовал президент, для наших западных коллег пугающая. Это хуже "Посейдона", "Лошарика" и остального. Конечно, они боятся наших "Цирконов" и "Калибров". Но есть нюанс: они не собирались с нами воевать и разрушать нас ядерным оружием. Они собирались взрывать нас изнутри. И эта программа очень сильно сокращает перспективы какого-либо взрыва", – сказал Евстафьев.Также политолог иронично высказался о реакции Украины на послание Путина. По его мнению, отсутствие каких-либо упоминаний этой страны (не считая экс-президента Виктора Януковича) и связанных с ней проблем было намеренным. Это, как считает Евстафьев, показывает вычеркивание Украины из перечня приоритетов политики России и ее лидера."На Украине сегодня траур. Ей вообще не нашлось места. И двух секунд не оказалось для ее упоминания. Думаю, что это неслучайно. Эти люди достаточно сильно шли к тому, чтобы быть вычеркнутыми из списка приоритетов даже для коммуникации", – сказал Евстафьев на YouTube-канале "Соловьев LIVE".Путин в послании назвал приоритетной задачей внешней политики РФ обеспечение мира и безопасности для благополучия россиян. По словам президента, Москва всегда найдет возможности защиты своей позиции перед странами с "высокомерным тоном". Главным образом речь идет о коллективном Западе.Григорий Егоро