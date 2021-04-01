Дезертиры В«фельдмаршалаВ» Зеленского

Страх способен творить чудеса. После того как стало ясно, что никто не собирается защищать Украину от собравшихся у её границ сил российской армии и флота, Зеленский первое время паниковал.Да и сложно было бы не запаниковать, если Байден вместо того, чтобы прислать в Чёрное море не два, а двадцать эсминцев, останавливает на Кипре даже ту жалкую эскадру, что двигалась к украинским берегам демонстрировать флаг. Путин трубку не снимает, сколько Зеленский ни пытается с ним связаться. Не отвечает на звонки Кулебы Лавров. До Меркель и Макрона тоже дозвониться не удаётся, а тут ещё, вишенкой на торте, тот же Байден предлагает Путину переговоры без всяких предварительных условий. Россия предложение принять не торопится, но американский президент терпеливо ждёт.Такого никогда не было на памяти действующих украинских политиков. Такого, по их мнению, не могло быть по определению. Но произошло: украинский мир рухнул. Случилось то, о чём я предупреждал предшественников Зеленского и Кулебы ещё в 1993-94 годах: на восточных границах Украины стоит, равнодушно пересчитывая «Калибры», возрождённая, ничего не забывшая и не простившая Россия, а Запад делает вид, что не замечает, как вот-вот начнут давить его ручного украинского клопа.Они не верили, что так будет, и не знают, что теперь делать. Они не готовы к такому обороту событий. Поэтому, когда на Украину позвонил министр иностранных дел Германии, которому поручили объяснить недотыкомкам, как им выпутываться из ситуации, его вроде бы услышали и даже повторили вслед за ним, что готовы скрупулёзно выполнять Минские соглашения, но тут же сами себя дезавуировали, объяснив, что у всех одни Минские соглашения, а у Украины — другие.Из жалости Зеленского принял Макрон. Позориться французский президент не стал — к прессе Зеленский вышел один, но за закрытыми дверьми Елисейского дворца так и не научившемуся убедительно играть президента клоуну объяснили, что ему не гарантируют спасения даже в том случае, если он начнёт срочно выполнять Минские соглашения. Однако в этом случае есть шанс, что Путина удастся убедить не убивать зверушку, которая уже почти выучила свой цирковой номер. Если же Зеленский и дальше будет не мычать, не телиться, то судьба Муму покажется ему мёдом по сравнению с тем, что его ждёт.Зеленский сообщил, что всё понял, поблагодарил за науку и тут же принялся публично жаловаться на Макрона, который, мол, относится к Путину намного лучше, чем к нему, Зеленскому. И вообще, с Россией все считаются, а с Украиной нет.Когда какой-нибудь помешанный на величии украинской нации имбецил рассказывает в социальных сетях, что вот-вот десяток американских АУГ приплывут прямо в Азовское море и войдут в Дон, чтобы выгнать Путина из Кремля и сделать из Сибири Украину, остаётся только посочувствовать человеку, которому, при нынешнем состоянии украинской медицины и фармацевтики, приходится страдать без столь необходимых ему таблеток. Но когда целый президент, почти два года находящийся в должности, обладающий огромным штатом жутко амбициозных советников, вдруг делает квадратные глаза и с удивлением отмечает, что с ядерной сверхдержавой, обладающей стабильной самодостаточной экономикой, огромными золотовалютными резервами, практически неограниченными запасами всех известных (и неизвестных тоже) полезных ископаемых и уже даже не второй, а первой по своим возможностям армией мира, считаются, а зачумлённую территорию с разрушенной государственностью, разворованной промышленностью, отданную во власть банд и живущую от щедрот благотворителей, не замечают, понимаешь: таблетки здесь уже не помогут, эти мучения может остановить только эвтаназия.Украинские руководители даже не поняли, какой страшный удар по планам и возможностям США нанесло своевременное разоблачение ФСБ американского заговора против президента Белоруссии. Они не осознали, что Франция и Германия, в отличие от Украины, вовсе не обрадовались, когда им на живом примере показали, как именно Вашингтон хотел их вовлечь в конфликт (а если получится, то и в войну) с Россией, чтобы самому остаться в стороне и поправить свои дела за их счёт. Это для Украины хозяйское надругательство — почёт (хоть так, но заметили), для остальных — позор и большие проблемы.Зато в Киеве воспряли духом, когда увидели, что лакействующие восточноевропейские лимитрофы поддержали США и организовали высылку российских дипломатов, а Чехия даже заявила, что рассматривает возможность остаться без нового энергоблока АЭС, чтобы только не поручать русским его строить. Зеленский решил, что самое время, опираясь на пример Восточной Европы, пожурить Западную, преподать ей урок солидарности.Как уже было сказано, страх иногда играет с людьми злую шутку. Они настолько устают бояться, что начинают пользоваться при оценке текущих событий извращённой логикой, лишь бы убедить себя, что опасность миновала и всё по-прежнему хорошо. Вот и Зеленский, судя по всему, воспринял жёсткую позицию Франции и Германии, отказавших Киеву в поддержке, как нечто преходящее, как обычную риторическую фигуру, использованную с неведомой для него целью. Зато манёвры зависимых от американцев восточноевропейских лимитрофов он принял за возвращение ЕС к подыгрыванию Киеву.Во всяком случае, вдруг, ни с того ни с сего, украинский президент начал рассказывать европейцам, что «Северный поток – 2» — это война, что от его достройки проиграет не только Украина, но и вся Европа и что поэтому европейцы должны, как на войне, объединиться и выступить плечом к плечу на защиту украинских интересов.Нельзя допустить, чтобы «Северный поток – 2» достроили, сказал украинский президент. И тут же нарвался на неожиданный, но предельно жёсткий ответ Меркель. Федерального канцлера можно понять. Последнюю пятилетку на посту она посвятила тому, чтобы довести до конца этот крайне выгодный Германии проект. Последний год был очень тяжёл, США даже смогли временно приостановить прокладку достроенного на 95% трубопровода. Последние месяцы и вовсе кого угодно сведут с ума — вашингтонская мумия, которой уже всё равно, ибо она ничего не в состоянии понять, пустилась во все тяжкие, открыто провоцируя войну, чтобы сорвать уже не только достройку газопровода, но и любое сотрудничество Германии с Россией. Дедушка старый, он не понимает, что сохранить управляемость таким конфликтом не удастся и он может быстро (почти моментально) перерасти в мировую ядерную войну. А немцам страшно.И вот, когда Кремль, обыграв США на белорусском направлении, дал Европе шанс отойти от края пропасти хотя бы на пару шагов, опять «бьётся петушок, обратившись на Восток». Верю, что хоть канцлер и пожилая пацифистка, в этот момент ей захотелось свернуть скандальной украинской птице шею. Во всяком случае, я не помню, чтобы хоть раз до сих пор Ангела Меркель выступала с такими жёсткими, дипломатически невоздержанными и даже грубыми заявлениями.Нет, любители генитально-эротической аргументации в сетевых дискуссиях не найдут в заявлении канцлера привычных им слов и выражений. Лексическая норма соблюдена. Но лучше бы канцлер назвала Зеленского объектом ненависти гомофобов и жертвой мужского супрематизма. Это он бы перенёс и даже в душе согласился бы.Но федеральный канцлер покусилась на святое.Во-первых, она сказала, что хоть СП-2 и является чисто экономическим проектом, некоторые недобросовестные страны и лидеры придают ему неоправданную политическую нагрузку. Поэтому, заявила канцлер, ФРГ готова к политическим формам борьбы за достройку потока.Во-вторых, Меркель сообщила, что газ, который пока не идёт, но обязательно должен пойти по СП-2, ничем не хуже того, что идёт по СП-1 или по газопроводам, идущим через Турцию.В-третьих, хоть через украинскую ГТС тоже идёт тот же самый газ, который ничем не лучше предназначенного для СП-2, об украинском газопроводе Меркель упомянула совсем в другом контексте. Она напомнила, что Германия активно боролась за сохранение украинского транзита. Германия — не Украина, в политических заявлениях её лидеров случайностей не бывает. Поскольку Меркель употребила глагол прошедшего времени «боролась», а не «борется», можно сделать вывод, что Украина допрыгалась. Больше Германия за сохранение транзита через украинскую ГТС бороться не будет.В-четвёртых, Меркель уверенно заявила, что СП-2 будет обязательно достроен. Это гвоздь в крышку гроба не украинской ГТС, а Украины как политической сущности. После этого заявления Меркель сохранение видимости украинской государственности теряет ценность даже для США.Если газопровод всё равно достроят, то какой смысл Вашингтону тратиться на содержание бесполезного лимитрофа, который даже толком разжечь войну не сумел? Думаю, что канцлер для того и произнесла эту рискованную фразу (США не только против Лукашенко козни строить умеют), что хотела дать понять Вашингтону, что необходимо уняться и не рисковать будущим человечества. Всё равно его совместные с Украиной провокации никого уже не впечатляют, а команду киевских клоунов окончательно списали в утиль.Что ж, поздравим Зеленского. Кравчук гордится титулом первого президента Украины. У Зеленского есть шанс оказаться её последним президентом. Если, конечно, кто-то другой не захочет выключить свет в Борисполе.Ростислав Ищенко