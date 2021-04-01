Послание: до востребования

В воздухе явно чувствовалось какое-то странное напряжение. Голуби срали больше обычного, пролетая над припаркованными машинами горожан, коты осторожно выходили во двор и чутко принюхивались. Улицы столицы сковали, как всегда, грандиозные пробки, поскольку спецпропуска на метро выдают не только лишь всем. Однако все молча стояли в своем ряду. Только в половине машин играл «Шансон». Пела Джамала.Украинский шансон особенно беспощаден, поскольку благодаря 75-процентной языковой квоте плей-лист радиостанции превратился в дикую смесь композиций, исполняемых ни разу не сидевшими жителями Тернополя, представителями крымскотатарской музыкальной интеллигенции и почему-то Тиной Кароль. Это какой-то сельский лаундж получается, честное слово.В городах и селах Украины бдительные украинские спецслужбы проводили широкомасштабные учения. Обычно к вокзалам подгоняется бронированная техника, а из люка выглядывает чел с пулеметом. По настроению он либо целится в проходящих по своим делам плательщиков налогов, либо же бдительно курит, пуская дым в сторону. Ну все же понимают, что если Путин вторгнется, то он приедет либо на вокзал, либо на автобусную станцию. Поэтому и отрабатываются возможные точки вторжения «бешеного пса» (фирменное выражение министра внутренних дел Арсена Авакова).Жителей просят сообщать о подозрительных людях, проводящих подрывную работу в российских социальных сетях, куда они входят при помощи VPN. В случае обнаружения подозрительных пакетов, чемоданов марки «Луи Виттон» и пустых емкостей с часовым механизмом следует незамедлительно обращаться в крайне компетентные органы для принятия необходимых мер.В Харьковской области в рамках антитеррористических учений было задержано несколько автобусов с так называемыми «титушками», которых «одна из пророссийских политических сил пыталась использовать для создания выгодной российскому руководству «картинки». Все сразу задумались: что за «пророссийская сила»? Разве все они не уничтожены санкциями СНБО? Оказывается, нет. Более того, планировали «дестабилизировать ситуацию для обоснования возможных актов агрессии РФ против Украины».И тут до меня дошло: голуби срут не просто так! Сегодня именно та реперная точка, о которой уже месяц орут все конспирологи и патриоты в специально отведенных форумах. Да, 21 апреля Путин выступает с обращением к Федеральному собранию. Это событие вызвало страшный ажиотаж в Украине. Вчера вечером президент Зеленский выступил с отчаянным, крайне эмоциональным обращением к нации и «терану». В его смысловых аллюзиях я, честно говоря, запутался. Писал явно какой-то колумбийский спичрайтер. Или пуэрториканский, если вы понимаете, о чем это я. В конце Зеленский на русском языке пригласил «агрессора» встретиться в любой точке украинского Донбасса. Вероятно, на «Донбасс-Арене». Повторил свой номер почти двухлетней давности со стадионом. Петр Алексеевич тогда повелся. Он же не знал, что Зеленский настолько мстительный, что захочет отобрать у него не только президентское кресло, но и патриотический электорат. Что ответит Путин и ответит ли вообще?Знаете, мне даже обидно стало. Если бы наш президент выступал с обращением к Раде – а это предусмотрено действующим законодательством, то на это событие вообще никто внимания не обратил бы. Максимум, на что можно рассчитывать – обсуждение в сетях деталей туалета пресс-секретарши Зеленского, которая будет вертеться рядом. А тут за несколько месяцев до послания «терана» началось форменное светопреставление: бензин дорожает, Байден умоляет о встрече в любой точке одного из трех (по версии Псаки) полушарий, шлет приглашение на всемирный климатический саммит. Европейские страны, включая Исландию, буквально дерутся за право предоставить место для встречи лидеров. Войска в НАТО приведены в повышенную боевую готовность, объявлена высшая степень готовности к применению ядерного оружия. Корабли американского флота нарезают круги у Босфора как сучка в поисках кобелей (уместно и обратное сравнение), медиа посходили с ума, даже кто по определению был безумен. Мы раз десять с помощью Кулебы пытались вступить в НАТО и буквально умоляли Вашингтон разместить под Харьковом системы «Патриот». Самые отчаянные патриоты выступили с идеей превратить наши ядерные блоки в оружие массового поражения. Превратить территорию в скотомогильник для бешеного агрессора. Хорошо еще, что не успели таким образом обрести ядерный статус.Аккурат перед выступлением Зеленский подписал закон о призыве резервистов на военную службу в особый период. Это тоже внесло нервозность в социум. В Тернополе патриотически настроенные призывники и резервисты стали массово задумываться о судьбе клубники, которая пропадает на польских, греческих и финских полях. А все из-за чего? Из-за какого-то жалкого послания «терана» ихней Думе. Мы же с вами понимаем, что это опять будут сплошные мультики: несуществующие гиперзвуковые сковородки и спутники с ядерными установками. Что может сделать агрессор, если вся верхушка нашего Министерства обороны встретилась с временной поверенной в делах США в Украине Кристиной Квин и заручилась абсолютной поддержкой стратегического партнера? Правда, пришлось подождать в приемной, пока из кабинета Квин не вышел Виталик Шабунин, деловито застегивая гульфик.....Теперь перейдем собственно к агрессивному посланию российского «диктатора». Как вы понимаете, я его посмотрел полностью. Благо на форуме украинских патриотов, курируемых Госдепом («ФУП»), предусмотрительно выложили ссылочку. Еще до начала трансляции там было четыре страницы обсуждения, но не суть. Робко поделюсь своими впечатлениями. Путин откровенно издевается над помыслами и чаяниями жителей Украины. Мы же ожидали зловещих угроз, агрессивных заявлений и проклятий. В соответствии с теориями самых осведомленных аналитиков, которые имеют связи, в том числе половые, в Офисе президента, Путин должен был объявить о присоединении непризнанных республик «ДНР» и «ЛНР» к России.На эту тему вчера даже было бурное обсуждение. Главная мысль – пусть забирает этот убитый войной «мусор», населенный «биологическими отбросами». Тут был достигнут полный консенсус. Также предполагалось, что «теран» объявит о наступлении полчищ орков на глубоко эшелонированную оборону ВСУ. Возможно, прикажет пальнуть «Калибрами» по Вашингтону. Или же отдаст приказ Боширову и Петрову травануть специальной боевой разновидностью «Спутника» ничего не подозревающую Псаки.Но по итогу наша европейская нация в лице патриотически настроенных активистов столкнулась с жутким троллингом российского «самодержца». Примерно полчаса он рассказывал об увеличении помощи государства детям, беременным и молодым матерям. Потом затронул студентов и науку. Перешел на развитие медицины. Сыпал какими-то абстрактными миллиардами и триллионами рублей. Тем столько-то, этим еще больше, тут мы построим магистраль, там вообще метро замутим. Потом об отношениях бизнеса с государством, сельском хозяйстве. На патриотических пабликах пошла волна недоумения. Что, сука, происходит? Разве есть более важная тема, чем место европейской державы Украина в мировой системе геополитических ценностей?Но «теран» упрямо игнорировал нашу бурлящую действительность. Только один раз агрессивно напал на Крым. Упомянул о строительстве яхтенного клуба в нашей Балаклаве! Еще и фотку, гады, выложили. Ну тут мы с побратимами сплотились в едином порыве. Аплодируют, морды самодержавные! Ганьба! Зато хоть Балаклаву увидели. Пусть на фото, но все же.Троллинг Украины продолжался больше часа. Только под конец Путин вспомнил… о Беларуси. Хотели, говорит, замутить государственный переворот и убить президента Лукашенко. Это вообще ни в какие рамки не лезет. Думаю: ага, сейчас перейдет к Украине. Да какой там… Из украинской тематики только о Януковиче вспомнил. Типа тоже хотели убить. О Байдене ни слова. О Зеленском, как выяснилось, тоже ни полслова. Лишь пообещал жесткий, ассиметричный ответ на любые провокации.О чем это говорит? О том, что до развала РФ остались считанные часы. Не хватило «терану» мужества поднять перчатку, гордо брошенную вчера Зеленским в виде варежки. Явно отползает…Александр Зубченко (Киев)