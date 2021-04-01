Эксперт рассказал, откуда мошенники так много знают о россиянах

Мошенники, обманывающие россиян под видом сотрудников интернет-магазинов, получают информацию из кол-центров или с компьютеров операторов. Как это работает, объяснил в интервью радио Sputnik специалист по информационной безопасности Григорий Пащенко.Эксперт предупредил, что злоумышленникам для того, чтобы попытаться украсть сведения о ваших платежных инструментах или персональную информацию, нужны данные о заказе, который вы сделали в интернет-магазине и ваш номер телефона. И они вполне могут их получить, если на них работают недобросовестные операторы кол-центра магазина. Они получают небольшую зарплату и за вознаграждение некоторые из них готовы предоставить жуликам информацию, считает Пащенко.По его словам, иногда информация попадает к мошенникам другим путем. Если какой-то интернет-магазин не обладает большим штатом администраторов, которые занимаются информационной безопасностью, данные можно похитить с помощью взлома компьютерных сетей."Чаще всего операторы таких компаний работают удаленно с домашних компьютеров и мало задумываются о какой-то безопасности. Злоумышленники взламывают их и получают доступ к базе покупок. Отслеживая в реальном времени заказы, появляется возможность звонить клиентам и обманывать их", – рассказал Пащенко.источник