Англия В«кинулаВ» Данию на 67 тонн золота

Великобритания всеми способами отказывается возвращать своему давнему компаньону – Датскому королевству – вывезенные «на хранение» десятки тонн золота.Фото: © DepositphotosВ апреле 2021 года исполняется 70 лет с того момента, как Национальный банк Дании передал Банку Англии весь свой золотой запас. Произошло это при следующих обстоятельствах.В учредительных документах Национального банка Дании некогда был прописан пункт, который гласил: в случае угрозы войны золотой запас подлежит эвакуации «в одну из дружественных стран». Впервые этот пункт был применён в конце 1939 года. С началом Второй мировой войны возникла угроза втягивания в этот конфликт Копенгагена. Поэтому глава датского центробанка принял решение об эвакуации датского золота в Швецию и США – «на хранение». 13,75 тонн золотых слитков было перевезено в хранилища Шведского национального банка, а ещё 8 тонн золота — в Нью-Йорк.Этот прецедент и был использован Банком Англии.Дело в том, что во время войны Дания выступила одним из союзников нацистской Германии. 25 июня 1941 года датское правительство объявило войну СССР, после чего отправило на советско-германский фронт регулярное подразделение. Это формирование, получившее название «корпус СС "Данмарк"», «отметилось» кровавыми преступлениями против гражданского населения СССР. Поэтому по окончанию войны датскому руководству пришлось искать покровителя, который бы защитил его от правосудия.Таким покровителем выступили США, которые в обмен на свои услуги выдвинули целый ряд условий. В частности, Дания обязалась участвовать в Бреттон-Вудской системе, присоединиться к МВФ, а также к другим соглашениям, которые инициировались американцами. В соответствии с этими договорённостями Копенгаген в 1949 году стал одним из участников соглашения о создании Североатлантического альянса. По этому договору Дания обязалась разместить на своей территории базы НАТО.В то же время это положение вступало в конфликт с другими договорённостями, а именно — с СССР. В мае 1945 года войска Красной Армии заняли датский остров Борнхольм, а затем обязались его покинуть при условии отказа Дании от участия в антисоветских военных блоках. Вступив в НАТО, Копенгаген нарушил эти договорённости. Это повлекло за собой ухудшение отношений с Москвой. В этой ситуации англосаксы убедили датчан эвакуировать свой золотой резерв. Основанием стал прецедент 1939 года, а поводом — «угроза войны с СССР». И не важно, что «угроза войны» на самом деле была мифической.В 1951 году весь запас драгметаллов датского центробанка был вывезен в Банк Англии – «на хранение». На тот момент он составлял около 50 тонн. К тем драгоценностям, которые были возвращены из Стокгольма и Нью-Йорка, добавились ценности, вырученные от сотрудничества с «Третьим рейхом», в т.ч. награбленные в СССР.В 1991 году Советского Союза не стало. Соответственно, исчезла даже номинальная «угроза войны». В соответствии с прежними договорённостями, британцы должны были вернуть датское золото на родину. Однако они умудрились получить отсрочку.Основанием послужил тот факт, что Дания и Великобритания стали участниками ЕС. В рамках Евросоюза было подписано соглашение о создании единого валютного союза. Предполагалось объединение золотых резервов европейских стран. Их планировалось передать на «хранение» нескольким центробанкам, в числе которых был и Банк Англии. Поэтому британцы предложили датчанам «не спешить» возвращать своё золото до завершения всех процедур, связанных с формированием валютного союза. В качестве компенсации датские компании получили возможность участвовать совместно с британцами в экономической экспансии на постсоветском пространстве. Это привело к очередному увеличению золотого резерва Дании — с 51 тонны в 1990 году до 67 тонн в 2000-м.В 2016 году Великобритания инициировала процесс выхода из Евросоюза. С этого момента исчезли последние основания для отсрочки репатриации датских ценностей. Тем не менее, и в этой ситуации британцы придумали план, чтобы не возвращать золото.Англичане оказались в списке инициаторов создания базы НАТО на острове Борнхольм. В Лондоне прекрасно осознают, что эта провокация ударит по датско-российским отношениям. Ведь в рамках соглашения о выводе советских войск с Борнхольма Дания обязалась не размещать иностранные военные базы на острове. Ещё одну провокацию англосакские СМИ устроили в канун 75-летней годовщины вывода советских войск с Борнхольма (5 апреля 1946 года). Они разместили серию публикаций, в которых обвинили СССР в «оккупации» острова. Сделано это было с явной целью провести историческую параллель и подвести к «необходимости» создания иностранных баз на датской территории. Расчёт на то, чтобы спровоцировать Россию на какие-либо ответные действия. В этом случае можно будет заявить о «российской угрозе» и представить её как форс-мажорное обстоятельство для очередной отсрочки репатриации золота.Англосаксы постоянно выступают инициаторами создания финансовых пирамид, которые затем навязывают всему миру. Эти спекулятивные пузыри существуют за счёт ограбления тех, кому они навязываются. Себе же англосаксы присваивают роль держателя всего награбленного. Когда источники функционирования финансовых пирамид истощаются, их создатели изобретают самые изощрённые предлоги, чтобы присвоить себе всё награбленное. При этом нисколько не гнушаются того, что кидают даже самых близких «партнёров».В случае с Данией не важно, что у обманутого государства при этом возникают внешнеполитические сложности. Лондону наплевать на то, что он втягивает своего «партнёра» в международный конфликт. Когда речь идёт о золоте, у Туманного Альбиона нет ни партнёров, ни друзей.Юрий Городненко