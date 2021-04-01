Как получить Украинский паспорт ребенку. ВИДЕО

В связи с карантинными ограничениями получить паспорт дети из ОРДЛО могут и через отделения почты. Сообщили правозащитники.Об этом в программе «Имею право» телеканала «Дом» рассказала юрист, первый заместитель директора Координационного центра по предоставлению правовой помощи Оксана ВасилякаДети с временно оккупированных территорий (ВОТ) после достижения 14 лет могут получить украинский паспорт в виде ID-карточки. Для этого нужно подать соответствующее заявление в Государственную миграционную службу на подконтрольной Украине территории.Паспорт по достижению 14-летнего возраста выдаётся на 4 года, а по достижению 18-летнего возраста — на 10 лет.«Очень важно помнить,что в связи с карантинными ограничениями получить такой паспорт можно, в том числе через, отделение почты, но подавать заявление о его получении нужно по личному заявлению, предоставив некоторый пакет документов», — отметила юрист.Несовершеннолетний ребёнок не может пересекать КПВВ самостоятельно, поэтому для подачи таких документов его должны сопровождать родители или опекуны.«По общим правилам, установленным законодательством Украины, приехать для получения паспорта можно через контрольный пункт въезда-выезда (КПВВ) в сопровождении родителей, если человек достиг 16-летнего возраста. Или же одного из родителей, но, в таком случае, должно быть нотариально удостоверенный документ, который подтверждает согласие другого родителя на пребывание или въезд на территорию Украины», — добавила Василяка.Также дети могут пересекать КПВВ с законными представителями, которых родители ребёнка уполномочили его сопровождать.Для выезда на временно оккупированную территорию ребёнок, достигший 16 лет, может использовать паспорт гражданина Украины или загранпаспорт. Дети, достигшие 14 лет, могут использовать для выезда на ВОТ загранпаспорт украинского образца или свидетельство о рождении.«Также, если несовершеннолетний с 14 до 16 лет въезжает на территорию Украины для обучения в учебном заведении, то выезд с территории Украины возможен по справке, которая подтверждает обучение на территории Украины», — отметила юрист. Новости Украины - Сегодня, 08:00 68