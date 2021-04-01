Женщина погибла на пожаре в Ирмино – МЧС ЛНР

Женщина погибла в результате пожара в Ирмино. Об этом сообщила пресс-служба МЧС ЛНР.

"Ликвидировано (за сутки) четыре пожара, на одном из которых погиб один человек", - говорится в сообщении.

В Ирмино на улице Славянская огнем "уничтожены крыша на площади 500 кв. м, перекрытие на площади 325 кв. м, перекрытие между первым и вторым этажами на площади 325 кв. м, 14 брошенных квартир, 1 жилая квартира в многоквартирном доме".

"На месте пожара обнаружен труп женщины, личность которой устанавливается. Убыток - 100 тыс. руб. Сумма спасённого имущества устанавливается", - отметили в МЧС, уточнив, что причиной возгорания стало неосторожное обращение с огнем неустановленных лиц.

Ранее в МЧС отмечали, что наиболее частыми причинами пожаров являются неосторожность при курении, в том числе в состоянии алкогольного опьянения, неосторожное обращение с огнем и нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации электроприборов.

22 апреля — Луганск