Мужчин погиб на углеперерабатывающем предприятии в Красном Луче – МЧС
Мужчина погиб в результате несчастного случая на углеперерабатывающем предприятии в Красном Луче. Об этом сообщила пресс-служба МЧС ЛНР.
"В Красном Луче на углеперерабатывающем предприятии ЧП "Углесбытпоставка" в результате несчастного случая, связанного с попаданием в дробильную установку, получил травмы, не совместимые с жизнью, мужчина 1978 года рождения. Силами МЧС произведена деблокировка погибшего", - говорится в сообщении.
22 апреля — Луганск
"В Красном Луче на углеперерабатывающем предприятии ЧП "Углесбытпоставка" в результате несчастного случая, связанного с попаданием в дробильную установку, получил травмы, не совместимые с жизнью, мужчина 1978 года рождения. Силами МЧС произведена деблокировка погибшего", - говорится в сообщении.
22 апреля — Луганск
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