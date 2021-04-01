Мужчин погиб на углеперерабатывающем предприятии в Красном Луче – МЧС

Мужчина погиб в результате несчастного случая на углеперерабатывающем предприятии в Красном Луче. Об этом сообщила пресс-служба МЧС ЛНР.

"В Красном Луче на углеперерабатывающем предприятии ЧП "Углесбытпоставка" в результате несчастного случая, связанного с попаданием в дробильную установку, получил травмы, не совместимые с жизнью, мужчина 1978 года рождения. Силами МЧС произведена деблокировка погибшего", - говорится в сообщении.

22 апреля — Луганск