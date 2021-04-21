Донбасс. Оперативная лента военных событий 22.04.2021

Война на Украине. Оперативная информация с фронтов ДНР и ЛНР, военные сводки от Вооруженных сил Новороссии, новости АТО, фото- и видеоматериалы военных журналистов из горячих точек Донбасса, актуальные интервью с лидерами Новороссии.вЃЈвЃЈ- Лента военных событий в Новороссии за 21.04.202109:00Украинские силовики два раза за сутки нарушили режим прекращения огня в зоне ответственности ЛНР. Об этом сообщило представительство Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).Обстрелам подверглись районы поселка городского типа Донецкий и села Калиново-Борщеватое.Огонь велся из станкового противотанкового гранатомета СПГ-9, ручных противотанковых гранатометов РПГ-7 и стрелкового оружия, в том числе крупнокалиберного.