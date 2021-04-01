ВСУ препятствовали работе БПЛА ОБСЕ у Старого Айдара – Народная милиция

Киевские силовики использовали средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ) для препятствования работе беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ в районе села Старый Айдар. Об этом сообщила пресс-служба управления Народной милиции ЛНР.

"В зоне ответственности 80-й бригады ВСУ с целью глушения сигналов управления БПЛА СММ ОБСЕ вблизи населенного пункта Старый Айдар нами фиксируется работа станции РЭБ "Буковель-АД" мобильной группы 305-го отдельного батальона РЭБ", - говорится в сообщении.

Ранее в оборонном ведомстве Республики неоднократно информировали, что киевские силовики используют средства РЭБ для препятствования работе БПЛА СММ ОБСЕ в зоне проведения так называемой операции объединенных сил.

Власти Украины начали силовую операцию против Донбасса в апреле 2014 года. Урегулирование конфликта базируется на Комплексе мер по выполнению Минских соглашений, подписанном 12 февраля 2015 года в белорусской столице участниками Контактной группы и согласованном с главами стран - участниц "нормандской четверки" (Россия, Германия, Франция и Украина). Документ, в частности, предусматривает прекращение огня и отвод тяжелых вооружений от линии соприкосновения.

22 апреля — Луганск