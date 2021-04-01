В Луганске зарегистрировано 53 новых случая коронавируса за сутки
За истекшие сутки в Луганске выявлено 53 новых случая короноврусной инфекции.
Выписано полностью выздоровевших и с дважды отрицательным результатом теста на коронавирус в общей сложности 3533 человека.
«Всего по состоянию на 09:00 22 апреля зарегистрированных и подтвержденных случаев инфекции COVID-19 на территории Луганской Народной Республики — 4262», — говорится в сообщении.
Продолжается вакцинация от COVID-19.
Вакцинация от коронавирусной инфекции российской вакциной Sputnik V началась с 1 февраля. Первыми ее прошли медицинские работники, педагоги, сотрудники МВД, МЧС ЛНР и военнослужащие Народной милиции. Красота и здоровье - Сегодня, 12:12 82
Выписано полностью выздоровевших и с дважды отрицательным результатом теста на коронавирус в общей сложности 3533 человека.
«Всего по состоянию на 09:00 22 апреля зарегистрированных и подтвержденных случаев инфекции COVID-19 на территории Луганской Народной Республики — 4262», — говорится в сообщении.
Продолжается вакцинация от COVID-19.
Вакцинация от коронавирусной инфекции российской вакциной Sputnik V началась с 1 февраля. Первыми ее прошли медицинские работники, педагоги, сотрудники МВД, МЧС ЛНР и военнослужащие Народной милиции. Красота и здоровье - Сегодня, 12:12 82
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