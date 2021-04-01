Общественники ЛНР передали луганской "Горьковке" научные издания от российского общества (ФОТО)

Представители Общественной палаты (ОП) передали Луганской республиканской универсальной научной библиотеке имени Максима Горького (ЛРУНБ) подборку научных изданий от общества развития русского исторического просвещения "Двуглавый орел". Об этом с места события передает корреспондент ЛИЦ."Мы продолжаем акцию, инициированную ОП и Союзом писателей (СП) ЛНР, по передаче научных и публицистических книг православных ученых, богословов и историков от общества развития русского исторического просвещения "Двуглавый орел", руководит которым известный меценат Константин Малофеев. На этот раз мы доставили издания в "Горьковку" – нашу центральную и самую посещаемую библиотеку Республики", - отметил сотрудник аппарата ОП ЛНР Сергей Краснощеков.Общественники передали в фонд библиотеки около пятидесяти книг на различную тематику, в том числе посвященные нынешней войне в Донбассе."Чтобы избежать таких кровопролитных конфликтов в будущем, важно изучить их причинно-следственную связь, а также последствия, к которым они приводят. Надеемся, что эти книги будут пользоваться спросом и станут достойным украшением фондов библиотеки", - подчеркнул, передавая книги, председатель ОП ЛНР Алексей Карякин.Директор ЛУРНБ Наталья Расторгуева отметила, что "все книги новые, затрагивающие целый спектр интересных тем и событий"."Также библиотека искренне надеется на продолжение созидательного сотрудничества с общественниками Республики", - добавила она.Ранее руководители ОП и СП ЛНР передали от общества "Двуглавый орел" ряд научных изданий Луганскому государственному педагогическому университету, Республиканскому казачьему кадетскому корпусу имени маршала авиации Александра Ефимова, Луганскому государственному университету имени Владимира Даля и Луганскому богословскому университету в честь архистратига Михаила.Гуманитарный проект #КнигиДонбассу реализуется по инициативе СП ЛНР с 2015 года. С 2019 года при участии ОП ЛНР и российских литераторов эта акция вышла на всероссийский уровень, и поставки книг осуществляются на регулярной основе. За это время различным учреждениям Республики, в первую очередь, библиотекам прифронтовых поселков, пенитенциарным и учебным учреждениям, было передано более пяти тысяч книг."Двуглавый орел" – общероссийское добровольное общественное объединение, созданное в ноябре 2017 года. В манифесте организации говорится, что ее главная задача – очистить историю Отечества от клеветы и искажений, примитивизма и секуляризации. Общество сотрудничает с Русской православной церковью.22 апреля — Луганск