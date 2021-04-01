Форум в Донецке подтверждает единство русских, проживающих в разных государствах – Кобцева

Форум "Единство русских: защита прав и свобод", который открылся в Центре славянской культуры в Донецке, является подтверждением единства русских, проживающих в разных государствах. Об этом перед открытием мероприятия заявила представитель ЛНР в гуманитарной подгруппе Контактной группы, депутат Народного Совета Республики Ольга Кобцева.

"Здесь вопрос международного плана, международного масштаба, тональность была задана по отношению к русскоязычному населения. В 2014 году была выраженная вооруженная агрессия к населению Донбасса, и эта риторика, к сожалению, продолжает иметь тенденцию развиваться, а вот проведение таких мероприятий подтверждает то, что русские – это люди вне зависимости от того, в каком государстве они проживают", - сказала представитель ЛНР.

Она подчеркнула, что форум – "это акцент на единстве духа русского населения".

"Проведение таких мероприятий на территории братских Республик подтверждает еще раз выбор населения Донбасса, который был сделан в 2014 году, - добавила Кобцева. - Украинское правительство, какие бы оно не делало заявления в паблик, ни разу не подтвердило свою приверженность по урегулированию мирным путем (ситуации в Донбассе), приверженность к контактам с людьми, которые проживают на территории Республик".

Напомним, двухдневный форум, в котором принимает участие делегация ЛНР, посвящен анализу положения русских, проживающих на Украине, выявлению фактов нарушения их гражданских, политических прав и свобод, начиная с 1991 года.

В первый день участники на пленарном заседании обсудят тему "Стратегические направления по защите прав русских: анализ и перспективы". Затем пройдет работа по секциям "Дискриминация русских и русскоязычных жителей: мировой опыт соотечественников" и "Современные методы защиты прав соотечественников: мировая практика".

На следующий день на трех секционных площадках пройдут круглые столы: "Русский мир на передовой фронта борьбы с ксенофобией и неофашизмом", "Практическая реализация Доктрины "Русский Донбасс" в сферах жизнедеятельности ЛНР и ДНР", "Защита прав жителей Донбасса в образовательной, научной, промышленно-экономической и социальной сферах".

Планируется, что в ходе форума будет представлена Гуманитарная программа по воссоединению народа Донбасса и поддержке русскоязычного населения Украины, разработаны практические рекомендации, касающиеся формирования единой позиции гражданского и правозащитного сообществ, органов власти в отношении способов и направлений защиты русских в Украине, а также выработана итоговая резолюция.

22 апреля — Луганск