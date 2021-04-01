Приглашение Путина на встречу в Донбассе является медийной выходкой Зеленского – Дейнего

Приглашение президентом Украины Владимиром Зеленским российского лидера Владимира Путина на встречу в Донбассе является не более чем медийной выходкой. Об этом перед открытием проходящего в Донецке форума "Единство русских: защита прав и свобод" заявил полномочный представитель ЛНР на Минских переговорах, министр иностранных дел ЛНР Владислав Дейнего.Ранее Зеленский заявил о желании встретиться с Путиным "в украинском Донбассе"."Он (Зеленский) мог бы с таким же успехом к себе на кухню его пригласить. Это не приглашение, это очередная выходка человека, который привык жить в какой-то медийной среде, который привык, что слово, сказанное на камеру, оно тиражируется. Ну, извините, оно никогда не было и не будет официальным", - сказал Дейнего.Он отметил, что если у Зеленского "есть какие-то реальные намерения (по урегулированию конфликта в Донбассе), то он может обратиться, скажем, в МИД ЛНР, МИД ДНР, попросить встречу с главами Республик".Ранее глава ЛНР Леонид Пасечник заявил, что Зеленский не имеет морального права назначать встречи в Донбассе.Власти Украины начали силовую операцию против Донбасса в апреле 2014 года. Урегулирование конфликта базируется на Комплексе мер по выполнению Минских соглашений, подписанном 12 февраля 2015 года в белорусской столице участниками Контактной группы и согласованном с главами стран - участниц "нормандской четверки" (Россия, Германия, Франция и Украина). Документ, в частности, предусматривает прекращение огня и отвод тяжелых вооружений от линии соприкосновения.22 апреля — Луганск