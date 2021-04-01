Представляются сотрудниками прокуратуры и вымогают деньги
В Лугаске и регионе участились случаи телефонного мошенничества, когда злоумышленники представляются сотрудниками прокуратуры и требуют деньги. Об этом 22 апреля сообщили в Генеральной прокуратуре ЛНР.
Злоумышленники сообщают о проблемах с законом у близкого родственника, после чего требуют перевести деньги на указанный счёт.
— Генеральная прокуратура ЛНР сообщает, что сотрудниками органов прокуратуры телефонное информирование о нарушениях законодательства не проводится. В случае необходимости лица приглашаются в административные здания подразделений для выяснения всех обстоятельств, — подчеркнули в надзорном органе. — Будьте бдительны! Предупредите своих родных и близких, особенно пожилого возраста.
Если вам или вашим родственникам позвонил кто-то, представившийся сотрудником органов прокуратуры ЛНР с требованием перечислить куда-либо деньги, об этом следует сообщить на горячую линию ведомства по телефонам: (0642) 58-12-57, (0642) 50-01-38, (072) 103 70 37, либо на горячую линию МВД ЛНР: (0642) 50-95-91, (0642) 58-51-17. Звонки принимаются круглосуточно.
Происшествия - Сегодня, 13:03 37
Злоумышленники сообщают о проблемах с законом у близкого родственника, после чего требуют перевести деньги на указанный счёт.
— Генеральная прокуратура ЛНР сообщает, что сотрудниками органов прокуратуры телефонное информирование о нарушениях законодательства не проводится. В случае необходимости лица приглашаются в административные здания подразделений для выяснения всех обстоятельств, — подчеркнули в надзорном органе. — Будьте бдительны! Предупредите своих родных и близких, особенно пожилого возраста.
Если вам или вашим родственникам позвонил кто-то, представившийся сотрудником органов прокуратуры ЛНР с требованием перечислить куда-либо деньги, об этом следует сообщить на горячую линию ведомства по телефонам: (0642) 58-12-57, (0642) 50-01-38, (072) 103 70 37, либо на горячую линию МВД ЛНР: (0642) 50-95-91, (0642) 58-51-17. Звонки принимаются круглосуточно.
Происшествия - Сегодня, 13:03 37
Метки: {keywords}