10,5 млрд гривен пенсий внутренним переселенцам задолжало правительство Украины
Правительство Украины задолжало 10,5 миллиардов гривен пенсий внутренним переселенцам за период 2015-2016 годов. Об этом заявила уполномоченный Верховной рады по правам человека Людмила Денисова в интервью «РБК-Украина».
По ее словам, в тот период приостанавливали выплаты около 400 тысячам пенсионеров, а некоторым — на месяц, а некоторым и на год.
«Потом люди через суды эти пенсии себе отсудили. Но согласно решениям судов, за тот период в целом набежала сумма в 10,5 млрд грн, которую государство должно заплатить этим людям», — заявила Денисова.
Омбудсмен отметила, что в постановлении Кабинета министров указано, что эта ситуация должна быть урегулирована порядком, который необходимо утвердить отдельным решением.
«И до сих пор его не утвердили, и 10,5 млрд не выплатили», — резюмировала Денисова.
Ранее сообщалось, что после отмены карантина в Украине у пенсионеров, которые фактически проживают на оккупированном Донбассе, будет месяц на верификацию в отделениях «Ощадбанка». Также сообщалось, что банки Украины обязали обслуживать жителей Крыма без справки переселенца.
Новости Украины - Сегодня, 12:52 65
По ее словам, в тот период приостанавливали выплаты около 400 тысячам пенсионеров, а некоторым — на месяц, а некоторым и на год.
«Потом люди через суды эти пенсии себе отсудили. Но согласно решениям судов, за тот период в целом набежала сумма в 10,5 млрд грн, которую государство должно заплатить этим людям», — заявила Денисова.
Омбудсмен отметила, что в постановлении Кабинета министров указано, что эта ситуация должна быть урегулирована порядком, который необходимо утвердить отдельным решением.
«И до сих пор его не утвердили, и 10,5 млрд не выплатили», — резюмировала Денисова.
Ранее сообщалось, что после отмены карантина в Украине у пенсионеров, которые фактически проживают на оккупированном Донбассе, будет месяц на верификацию в отделениях «Ощадбанка». Также сообщалось, что банки Украины обязали обслуживать жителей Крыма без справки переселенца.
Новости Украины - Сегодня, 12:52 65
Метки: {keywords}