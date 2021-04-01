Форум в Донецке позволит выработать меры защиты разделенного русского народа – депутат ГД

Форум "Единство русских: защита прав и свобод", который открылся в Центре славянской культуры в Донецке, позволит выработать способы защиты разделенного русского народа. Об этом в ходе мероприятия заявил депутат Государственной Думы РФ Алексей Журавлев.

"Давайте попробуем выработать действительно нужные меры, которые сегодня необходимы разделенному русскому народу, - сказал он. - Нам надо выработать какие-то реальные вещи для того, чтобы действительно защитить наших соотечественников - русскоговорящих не только на Украине".

Депутат подчеркнул, что "Донбасс всегда был русским, он никогда не был никаким другим регионом".

"25 миллионов (человек) остались после распада СССР за пределами Российской Федерации, каждый из них – это звено нашей общей истории, это наш Русский мир", - добавил Журавлев, отметив, что программа по защите прав и свобод русских должна поддерживаться на государственном уровне.

Напомним, двухдневный форум, в котором принимает участие делегация ЛНР, посвящен анализу положения русских, проживающих на Украине, выявлению фактов нарушения их гражданских, политических прав и свобод, начиная с 1991 года.

В первый день участники на пленарном заседании обсудят тему "Стратегические направления по защите прав русских: анализ и перспективы". Затем пройдет работа по секциям "Дискриминация русских и русскоязычных жителей: мировой опыт соотечественников" и "Современные методы защиты прав соотечественников: мировая практика".

На следующий день на трех секционных площадках пройдут круглые столы: "Русский мир на передовой фронта борьбы с ксенофобией и неофашизмом", "Практическая реализация Доктрины "Русский Донбасс" в сферах жизнедеятельности ЛНР и ДНР", "Защита прав жителей Донбасса в образовательной, научной, промышленно-экономической и социальной сферах".

Планируется, что в ходе форума будет представлена Гуманитарная программа по воссоединению народа Донбасса и поддержке русскоязычного населения Украины, разработаны практические рекомендации, касающиеся формирования единой позиции гражданского и правозащитного сообществ, органов власти в отношении способов и направлений защиты русских в Украине, а также выработана итоговая резолюция.

22 апреля — Луганск