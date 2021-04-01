Форум в Донецке направлен на поддержку русскоязычных жителей Украины – Мирошниченко

Форум "Единство русских: защита прав и свобод", который проходит в Центре славянской культуры в Донецке, направлен на поддержку русскоязычных жителей Украины. Об этом на открытии форума заявил председатель Народного Совета ЛНР, руководитель республиканского исполкома общественного движения "Мир Луганщине" Денис Мирошниченко."То единение, которое мы с вами переживаем начиная с 2014 года, наверное, в истории тоже имеет определенный вес. Пройдет немного времени, и об этих форумах, скорее всего, будут говорить, что это были отправные точки для того, чтобы защитить русских: не только тех, которые проживали на территории Луганской и Донецкой Народных Республик, но и на территории современной Украины", – сказал он.Мирошниченко напомнил, что "первые шаги, первые митинги, первые несогласия с той политикой, которая привела к государственному перевороту в Киеве, были не только в Луганске и Донецке, был еще ряд городов, которые являются исконно русскими"."Очень часто нам навязывался месседж о том, что есть три братских народа: украинский, белорусский и российский. Мне кажется, что это единый народ, у нас одно Отечество, одна история. И сегодня, несмотря на определенные границы в каких-то территориальных делениях, я считаю, что мы все русские, мы находимся все в России. Ведь Россия – она не на карте, она, прежде всего, в сердце и в душе", – отметил председатель Народного Совета ЛНР."Пусть те адекватные люди, которые живут сегодня на территории современной Украины, – их не сотни и даже не тысячи, их миллионы – услышат и поймут самое главное: мы вас не забыли, мы с вами, и, поверьте, русский человек никогда своих не бросает. Победу и правду мы никогда не предадим и своих не бросим. Русский всегда поможет русскому", – подчеркнул он.Напомним, двухдневный форум, в котором принимает участие делегация ЛНР, посвящен анализу положения русских, проживающих на Украине, выявлению фактов нарушения их гражданских, политических прав и свобод, начиная с 1991 года.В первый день участники на пленарном заседании обсудят тему "Стратегические направления по защите прав русских: анализ и перспективы". Затем пройдет работа по секциям "Дискриминация русских и русскоязычных жителей: мировой опыт соотечественников" и "Современные методы защиты прав соотечественников: мировая практика".На следующий день на трех секционных площадках пройдут круглые столы: "Русский мир на передовой фронта борьбы с ксенофобией и неофашизмом", "Практическая реализация Доктрины "Русский Донбасс" в сферах жизнедеятельности ЛНР и ДНР", "Защита прав жителей Донбасса в образовательной, научной, промышленно-экономической и социальной сферах".Планируется, что в ходе форума будет представлена Гуманитарная программа по воссоединению народа Донбасса и поддержке русскоязычного населения Украины, разработаны практические рекомендации, касающиеся формирования единой позиции гражданского и правозащитного сообществ, органов власти в отношении способов и направлений защиты русских в Украине, а также выработана итоговая резолюция.22 апреля — Луганск