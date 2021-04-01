Русский человек всегда добивается защиты его права быть таковым – Мирошник

Человек русской культуры всегда добивается защиты его права быть таковым. Об этом перед открытием проходящего в Донецке форума "Единство русских: защита прав и свобод" заявил представитель ЛНР в подгруппе по политическим вопросам Контактной группы Родион Мирошник."Я считаю, что русским соотечественником является человек, который бьется и добивается защиты своей идентификации и права быть таковым", - сказал он.Мирошник добавил, что "русская нация разорвана, буквально 20-25 миллионов людей живут за пределами Российской Федерации"."У многих из них такие же беды, как у нас: многим из них не дают говорить на русском языке, от многих из них требуют избавиться от российской самоидентификации. Я, человек с фамилией Мирошник, то есть трудно назвать себя русским, но я сам идентифицирую себя как человека российской культуры, российского образования, русского языка", - подчеркнул представитель ЛНР.Напомним, двухдневный форум, в котором принимает участие делегация ЛНР, посвящен анализу положения русских, проживающих на Украине, выявлению фактов нарушения их гражданских, политических прав и свобод, начиная с 1991 года.В первый день участники на пленарном заседании обсудят тему "Стратегические направления по защите прав русских: анализ и перспективы". Затем пройдет работа по секциям "Дискриминация русских и русскоязычных жителей: мировой опыт соотечественников" и "Современные методы защиты прав соотечественников: мировая практика".На следующий день на трех секционных площадках пройдут круглые столы: "Русский мир на передовой фронта борьбы с ксенофобией и неофашизмом", "Практическая реализация Доктрины "Русский Донбасс" в сферах жизнедеятельности ЛНР и ДНР", "Защита прав жителей Донбасса в образовательной, научной, промышленно-экономической и социальной сферах".Планируется, что в ходе форума будет представлена Гуманитарная программа по воссоединению народа Донбасса и поддержке русскоязычного населения Украины, разработаны практические рекомендации, касающиеся формирования единой позиции гражданского и правозащитного сообществ, органов власти в отношении способов и направлений защиты русских в Украине, а также выработана итоговая резолюция.22 апреля — Луганск