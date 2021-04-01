Зеленский возвратился из Парижа не солоно хлебавши

Не нужно быть большим специалистом по физиогномике, чтобы понять глубину мрачности мыслей Зеленского, ожидавшего начала пресс-конференции по итогам французско-украинской встречи в верхах, состоявшейся 16 апреля 2021 года. Внутренний двор украинского посольства вместо парадного зала или парадного крыльца Елисейского дворца – это что-то выдающееся, так унизить преЗедента Украины еще никому не удавалось.От Франции не то, что президента, даже толком серьезного уровня чиновника не прислали. Нет, встретили хорошо, с заверениями дружбы и поддержки, но по итогам трех часов переговоров за закрытыми дверьми рассказать журналистам оказалось нечего. Совсем.Впрочем, удивительным такой результат мог показаться только весьма неискушенным в жизни людям.План украинского президента состоял из единственной предпосылки и двух практических пунктов. Первый – Украина категорически и принципиально не желает исполнять свои обязанности по соглашению «Минск-2». Просто потому что потому. Конечно, в действительности, реальная причина проста и понятна. Ее правящая элита не согласна признавать потерю территории Донбасса. И дело тут не в его угольных запасах или металлургическом комбинате донецкого олигарха Рината Ахметова.Если сделать все так, как прописано во втором «минском договоре», то результат местных выборов абсолютно предсказуем еще до их проведения. Самопровозглашенные республики из состава Украины выходят легко и непринужденно. Не важно, сколько на это потребуется времени.Главное, что выборы официально легитимизируют официальный выход региона из-под власти Киева. И это Верховной Раде придется признать. Тем самым, пусть и косвенно, признавая и легитимность выхода Крыма из состава Украины. А именно на Крыме все украинские перспективы и держатся.Инспирированный американцами февральский государственный переворот на Украине в 2014 преследовал две взаимосвязанные цели. Одним махом разорвать все ранее существовавшие с Россией договоренности, резко повернуть Украину полностью «на запад», и на этом основании выгнать российский черноморский флот из Севастополя и других морских баз в Крыму.В случае успеха Кремль получал тяжелый нокаут. Даже если лечь костьми и направить все государственные доходы на строительство новой базы флота на российском побережье Черного моря (несколько десятков миллиардов долларов), даже если забыть, что подходящих для этого готовых бухт там нет, даже если свершить чудо, то строительство займет не менее четверти века. В течение которого флота у России на Черном море не будет совсем.А значит, Москва гарантированно потеряет влияние в регионе, и полностью перестанет восприниматься в качестве сколько-нибудь значимой силы в Средиземном море и на Ближнем Востоке. При этом на упомянутую четверть века ей придется забыть про всякие там социальные программы и внутреннее развитие.Впрочем, если бы у Москвы сдали нервы, и российская армия оккупировала соседа с целью его освобождения от местной разновидности фашизма, Россия взвалила бы себе на загривок тяжелый чемодан без ручки в виде огромной, инфраструктурно крайне запущенной территории и враждебно настроенным населением численностью в треть от собственного, содержать которых ей бы пришлось за собственный счет. Да еще под дружное возмущение и санкции «международного сообщества». Что также мало отличалось бы от нокаута.Но в спланированной американцами симфонии все с самого начала пошло не так. Отчасти из-за серьезных просчетов планировщиков, неверно оценивших российскую реакцию. Отчасти, причем, в весьма значительной степени, ввиду классического «эксцесса исполнителя».Украина только называется классическим государством. По факту она является типичной олигархической республикой, в сущности, весьма похожей на известную пиратскую Тортугу.Публичная власть как бы имеется, и даже демократические выборы проводятся, но по факту каждый из многочисленных олигархических кланов играет собственную партию, мало заботясь общей гармонией и максимально подчеркивая собственную строптивость, не только друг другу, но и внешним управляющим. Играть партию по американской партитуре слаженным оркестром они не только не желают, они такого не могут просто физически.Когда желание финансировать «украинский проект» у Запада выгорело, распалившие националистическую вакханалию в обществе, украинские элиты вдруг сообразили, что бесплатные деньги закончились. Дальше выживать придется в режиме «кто как может». А по долгам платить надо. А страна беднеет. А это постепенно подкашивает основы их собственных бизнесов, критично завязанных именно на Украине.А вне Украины им вкладываться особенно некуда. Оффшоры постепенно стерилизует сам Запад, а на американскую делянку хозяева пришлых пускать не желают. Против некоторых, особенно прытких и наглых, вроде Коломойского, Вашингтон даже персональные санкции объявил, полностью наплевав на его заслуги в деле практической организации Майдана.В общем, нужна прямая война с Россией. Только чтобы не так, как на Донбассе в 2014 году, без Изваринского и Иловайского котлов. То есть воевать за интересы украинских олигархов должен кто-то другой. В идеале – непосредственно армия США. В худшем случае – армейские части европейских стран НАТО. О том, что произойдет с территорией, на которой такая война начнется, украинцы думать не научились и по сей день.Войну они психологически воспринимают только как яркую репортажную картинку по телевизору. На худой конец – издержки, да еще с прибытком, должна будет покрыть российская контрибуция, которую Кремль победители заставят заплатить после его несомненного поражения.Но тут выяснилось, что такую чудесную украинскую стратегическую мрию не только Вашингтон, но и оба Брюсселя реализовывать желанием не горят совершенно. Оба, в смысле Брюсселя, как штаб-квартиры Североатлантического альянса, и его же, как столицы Европейского союза. Но если Белый дом обыграть в покер украинская элита не надеялась, то устроить небольшое шулерство с Брюсселем ей казалось целью достижимой.На протяжении ряда лет на всех подобных встречах Киев втихаря показывал категоричность своего нежелания «отдать Крым русским». Иначе партия закончится, и на продолжение хоть каких бы то ни было перспектив получения новых денег не останется даже надежды.Причем, подавалось это нежелание, не как каприз самих украинцев, а как забота о геополитическом резюме Европы, взявшей на себя заботу по управлению «восточными территориями» в новом формате коллективного Запада. Еще Порошенко, во время визитов в Европу, говорил, что если Брюссель не сумеет «привести Россию к подчинению», то сам Евросоюз утратит интерес для США, и американцы начнут геополитической вторжение в Европу как в обыкновенную колонию.Но шли годы, гетманская булава перешла уже в руки Зеленского, а предпосылка, теоретически должная стимулировать ЕС к активизации поддержки Украины отказывалась работать все более и более откровенно. Тогда видимо и появился план по взятию Европы нахрапом на слабо.Киевские власти делают многочисленные заявления о том, что интеграция в ЕС и принятие в НАТО им как бы уже гарантированы, в стране принимаются внутренние законы и стратегии о безвариантности этого пути, а «большие серьезные хорошие парни» как бы практически прямо обещали Украине все перечисленное «дать». То есть предполагалось поставить Германию и Францию перед фактом: или дайте нам желаемое, или теряйте лицо, как самые настоящие безвольные тряпки.Вот с этой пацанской позицией Зеленский и поехал в Париж. Рассчитывая втянуть в партию еще и Путина. Мало кто сомневался, что в ежегодном послании Федеральному собранию 20 апреля 2021 года российский президент объявит, если не о прямом вторжении на Украину, то о чем-то близко подобном.Зеленский полагал возможным сыграть на опережение, организовав Парижу с Берлином классическую шахматную «вилку». Мол, если НАТО и Евросоюз немедленно, вот буквально с ближайшей полуночи, не примут в свой состав Украину, то уже через четыре дня ее себе нагло заберет Путин. Хотите подобного результата? Нет? Тогда давайте Украине то, что она желает.Нет, в детской песочнице такие расклады играют. Но международная политика, даже с учетом масштабов ее деградации в последнее время, все равно от детских игр с совочком и ведерком решительно отличается. Что Макрон Зеленскому на переговорах и продемонстрировал. Кроме общих слов про «все хорошее» украинский президент не получил вообще ничего. А присутствовавшая на мероприятии по видеосвязи Ангела Меркель отделалась молчанием.В свете заявления госсекретаря при МИД Франции Клемана Бона, прозвучавшего за день до визита Зеленского, что у Киева нет серьезных перспектив стать частью Евросоюза, «умному» должно стать достаточным для понимания, что если Евросоюз по сей день в свой состав не принял Турцию, имеющую к таким ожиданиям на пару порядков больше оснований, как-никак страна-основатель НАТО и важный торговый партнер ЕС, то у Украины на это чудо вообще ни малейших оснований нет.А уж быть принятым в Альянс… да еще с перспективой для Брюсселя оказаться втянутым в прямую войну против страны с сильнейшими на Евразийском пространстве вооруженными силами… нет уж – нет уж. Да и Путин в очередной раз на украинскую войну коварно не явился, чем полностью обесценил весь украинский нахрапистый шантаж.Вот и не осталось Зеленскому ничего иного, как изображать несгибаемого бойца, не сломленного мелкой тактической неудачей, не сдающегося обстоятельствам и готового продолжать борьбу «за украинскую мечту».После провалившихся переговоров в Париже он заявил, что его команда создала декларацию по движению Киева в ЕС, которую он собирается предлагать на подпись каждому из членов Евросоюза. И пафосно попытаться «бросить перчатку» президенту России, вызывая его, на манер дуэли, на некие прямые переговоры «в любое место на Донбассе».Но потуги украинского комика это одно, а реальная политика – совсем другое. Отсутствие официальной публичной реакции Парижа, даже в виде пустого протокольного заявления мелкого чиновника МИД, вкупе с абсолютным молчанием Берлина, само по себе примечательно.Абсолютно все подобные встречи ранее сопровождались, по крайней мере, хотя бы ритуальными камланиями про поддержку стремлений демократической Украины, про необходимость защиты ценностей свободы, и про обязательность исполнения «минских соглашений».Отсутствие их сейчас показывает, что до Германии с Францией бесперспективность этого «украинского чемодана без ручки» тоже стала постепенно доходить. Конечно, не стоит ожидать решительных позитивных перемен одномоментно. Европейская элита так не умеет. Тем более что для ее изрядной ее части Россия является, если не врагом, то геополитическим противником.Да и американские «неизвестные отцы» слишком сильно вольничать ей не позволяют. Но в целом есть основания полагать, что общий вектор дрейфа европейской политики «по украинскому вопросу» изменился. Евросоюз начал поиск приемлемого решения по выходу из украинского тупика с учетом, что для нас главное, российской позиции. И это не может не радовать.Александр Запольскис