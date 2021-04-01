"Лугансквода" предупредила о сбоях в подаче воды в регионах ЛНР 22 апреля из-за ремонтов

Государственное унитарное предприятие "Лугансквода" назвало адреса, по которым 22 апреля возможны перебои в подаче воды из-за ремонтных работ.

На предприятии рассказали, что аварийные бригады проводят ремонтные работы по следующим адресам:

Луганск:

Ленинский район: улицы Южнорадиальная, Советская, 50 лет Образования СССР;

Жовтневый район: улицы 1-я Беломорская, 3-я Донецкая, Барбюса, Расковой, кварталы Ватутина, 50 лет Октября, Якира;

Каменнобродский район: улица 21-го МЮДа;

Артемовский район: поселок Екатериновка, улица Центральная; Александровск, улица Первомайская;

Краснодонский район: поселок городского типа (пгт) Семейкино, улица Карла Маркса; Краснодон, роддом;

Лутугинский район: поселок Белое, улица 8 Марта, пгт Ленина, улица Маяковского;

Ровеньки: улицы Назарова, Фрунзе, Школьная, Тельмана, переулок Школьный;

Свердловск: Червонопартизанск, улица Октябрьская, пгт Комсомольский, рынок, школа № 9, улица Комарова;

Алчевск: Чапаева, Куйбышева, Нахимова, Фрунзе, Матросова;

Кировск: пгт Донецкий, улицы Октябрьская, Степная, Шевченко;

Брянка: улицы Школьная, Чукотская, Доватора;

Стаханов: улица Ленина, Донецкая, Стаханова, Руднева; Ирмино, улица Лизы Чайкиной; Алмазная, улица Кубанская;

Первомайск: улицы Театральная, Макаренко, Стахановская, Криничная, Терешина, Пролетарская, Профсоюзная, Богдана Хмельницкого, Врубовка, квартал 60 лет СССР,

Антрацит: поселок Шахты № 14, улицы Артема, Луганская;

Красный Луч: улицы Амурская, Северная.

"На время проведения ремонтных работ по вышеуказанным адресам и ближайшим районам возможны сбои в подаче воды", – предупредили в "Луганскводе".

22 апреля — Луганск