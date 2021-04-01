"Лугансквода" предупредила о сбоях в подаче воды в регионах ЛНР 22 апреля из-за ремонтов
Государственное унитарное предприятие "Лугансквода" назвало адреса, по которым 22 апреля возможны перебои в подаче воды из-за ремонтных работ.
На предприятии рассказали, что аварийные бригады проводят ремонтные работы по следующим адресам:
Луганск:
Ленинский район: улицы Южнорадиальная, Советская, 50 лет Образования СССР;
Жовтневый район: улицы 1-я Беломорская, 3-я Донецкая, Барбюса, Расковой, кварталы Ватутина, 50 лет Октября, Якира;
Каменнобродский район: улица 21-го МЮДа;
Артемовский район: поселок Екатериновка, улица Центральная; Александровск, улица Первомайская;
Краснодонский район: поселок городского типа (пгт) Семейкино, улица Карла Маркса; Краснодон, роддом;
Лутугинский район: поселок Белое, улица 8 Марта, пгт Ленина, улица Маяковского;
Ровеньки: улицы Назарова, Фрунзе, Школьная, Тельмана, переулок Школьный;
Свердловск: Червонопартизанск, улица Октябрьская, пгт Комсомольский, рынок, школа № 9, улица Комарова;
Алчевск: Чапаева, Куйбышева, Нахимова, Фрунзе, Матросова;
Кировск: пгт Донецкий, улицы Октябрьская, Степная, Шевченко;
Брянка: улицы Школьная, Чукотская, Доватора;
Стаханов: улица Ленина, Донецкая, Стаханова, Руднева; Ирмино, улица Лизы Чайкиной; Алмазная, улица Кубанская;
Первомайск: улицы Театральная, Макаренко, Стахановская, Криничная, Терешина, Пролетарская, Профсоюзная, Богдана Хмельницкого, Врубовка, квартал 60 лет СССР,
Антрацит: поселок Шахты № 14, улицы Артема, Луганская;
Красный Луч: улицы Амурская, Северная.
"На время проведения ремонтных работ по вышеуказанным адресам и ближайшим районам возможны сбои в подаче воды", – предупредили в "Луганскводе".
22 апреля — Луганск
На предприятии рассказали, что аварийные бригады проводят ремонтные работы по следующим адресам:
Луганск:
Ленинский район: улицы Южнорадиальная, Советская, 50 лет Образования СССР;
Жовтневый район: улицы 1-я Беломорская, 3-я Донецкая, Барбюса, Расковой, кварталы Ватутина, 50 лет Октября, Якира;
Каменнобродский район: улица 21-го МЮДа;
Артемовский район: поселок Екатериновка, улица Центральная; Александровск, улица Первомайская;
Краснодонский район: поселок городского типа (пгт) Семейкино, улица Карла Маркса; Краснодон, роддом;
Лутугинский район: поселок Белое, улица 8 Марта, пгт Ленина, улица Маяковского;
Ровеньки: улицы Назарова, Фрунзе, Школьная, Тельмана, переулок Школьный;
Свердловск: Червонопартизанск, улица Октябрьская, пгт Комсомольский, рынок, школа № 9, улица Комарова;
Алчевск: Чапаева, Куйбышева, Нахимова, Фрунзе, Матросова;
Кировск: пгт Донецкий, улицы Октябрьская, Степная, Шевченко;
Брянка: улицы Школьная, Чукотская, Доватора;
Стаханов: улица Ленина, Донецкая, Стаханова, Руднева; Ирмино, улица Лизы Чайкиной; Алмазная, улица Кубанская;
Первомайск: улицы Театральная, Макаренко, Стахановская, Криничная, Терешина, Пролетарская, Профсоюзная, Богдана Хмельницкого, Врубовка, квартал 60 лет СССР,
Антрацит: поселок Шахты № 14, улицы Артема, Луганская;
Красный Луч: улицы Амурская, Северная.
"На время проведения ремонтных работ по вышеуказанным адресам и ближайшим районам возможны сбои в подаче воды", – предупредили в "Луганскводе".
22 апреля — Луганск
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