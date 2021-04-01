Правила «пешеходного перехода»
Все давно уже привыкли, что пешеход может переходить дорогу, не глядя в сторону автомобиля и даже разговаривая по телефону. Но пешеход должен руководствоваться не только собственным усмотрением, а и правилами дорожного движения.
Об этом сообщает «24 Канал».
Итак, будут представлены пункты ПДД в соответствии с ситуацией:
• пункт 4.7 ПДД — пешеходы должны переходить проезжую часть по пешеходным переходам, в том числе подземным и надземным, а в случае их отсутствия — на перекрестках по линиям тротуаров или обочин;
• пункт 4.14 ПДД — пешеходам запрещается, в частности, выходить на проезжую часть, не убедившись в отсутствии опасности для себя и других участников движения;внезапно выходить, выбегать на проезжую часть, в том числе на пешеходный переход;
• пункт 1.10 ПДД — опасность для движения это, в частности, появление движущегося объекта, который приближается к полосе движения транспортного средства или пересекает ее;
• пунктом 4.16 ПДД предоставлено право пешеходу на преимущество при переходе проезжей части обозначенными нерегулируемыми пешеходными переходами;
• пункт 18.1 ПДД — водитель транспортного средства, приближающегося к нерегулируемому пешеходному переходу, на котором находятся пешеходы, должен уменьшить скорость, а в случае необходимости остановиться, чтобы уступить дорогу пешеходам, для которых может быть создано препятствие или опасность.
В конечном итоге, Верховный Суд в деле №751/4821/17 пришел к выводу, что требование пункта 18.1 ПДД предусматривает, что на нерегулируемых пешеходных переходах пешеходы имеют преимущество в движении перед транспортными средствами с момента, когда они ступили на переход.
Также суд пришел к выводу, что запрещается осуществлять объезд пешехода, который находится на пешеходном переходе независимо от расстояния между ним и транспортным средством, а также увеличивать скорость с целью «проскочить» перед пешеходом, который ступил на нерегулируемый пешеходный переход.
Суд положил в основу предоставление водителем преимущества пешеходу — факт пребывания пешехода на" зебре «("когда ступил на переход»).
Таким образом, если пешеход находится на тротуаре, а к пешеходному переходу приближается автомобиль, то пешеходу в соответствии с п.4.14 ПДД запрещается выходить, а тем более выбегать на такой пешеходный переход.
Переход пешеходами проезжей части в неустановленных местах или непосредственно перед транспортными средствами, которые приближаются карается штрафом в размере 225 грн. Новости Украины - Сегодня, 14:31 218
Об этом сообщает «24 Канал».
Итак, будут представлены пункты ПДД в соответствии с ситуацией:
• пункт 4.7 ПДД — пешеходы должны переходить проезжую часть по пешеходным переходам, в том числе подземным и надземным, а в случае их отсутствия — на перекрестках по линиям тротуаров или обочин;
• пункт 4.14 ПДД — пешеходам запрещается, в частности, выходить на проезжую часть, не убедившись в отсутствии опасности для себя и других участников движения;внезапно выходить, выбегать на проезжую часть, в том числе на пешеходный переход;
• пункт 1.10 ПДД — опасность для движения это, в частности, появление движущегося объекта, который приближается к полосе движения транспортного средства или пересекает ее;
• пунктом 4.16 ПДД предоставлено право пешеходу на преимущество при переходе проезжей части обозначенными нерегулируемыми пешеходными переходами;
• пункт 18.1 ПДД — водитель транспортного средства, приближающегося к нерегулируемому пешеходному переходу, на котором находятся пешеходы, должен уменьшить скорость, а в случае необходимости остановиться, чтобы уступить дорогу пешеходам, для которых может быть создано препятствие или опасность.
В конечном итоге, Верховный Суд в деле №751/4821/17 пришел к выводу, что требование пункта 18.1 ПДД предусматривает, что на нерегулируемых пешеходных переходах пешеходы имеют преимущество в движении перед транспортными средствами с момента, когда они ступили на переход.
Также суд пришел к выводу, что запрещается осуществлять объезд пешехода, который находится на пешеходном переходе независимо от расстояния между ним и транспортным средством, а также увеличивать скорость с целью «проскочить» перед пешеходом, который ступил на нерегулируемый пешеходный переход.
Суд положил в основу предоставление водителем преимущества пешеходу — факт пребывания пешехода на" зебре «("когда ступил на переход»).
Таким образом, если пешеход находится на тротуаре, а к пешеходному переходу приближается автомобиль, то пешеходу в соответствии с п.4.14 ПДД запрещается выходить, а тем более выбегать на такой пешеходный переход.
Переход пешеходами проезжей части в неустановленных местах или непосредственно перед транспортными средствами, которые приближаются карается штрафом в размере 225 грн. Новости Украины - Сегодня, 14:31 218
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