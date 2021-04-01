Защита прав русских жителей других государств является приоритетом политики РФ – сенатор

Защита прав русских, проживающих в других государствах, является одним из приоритетов внешней политики России. Об этом в ходе проходящего в Донецке форума "Единство русских: защита прав и свобод" журналистам заявил российский сенатор, председатель временной комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков.

"Защита прав русских и русскоязычных, проживающих на территории Украины, в государствах Прибалтики, в других странах является одним из приоритетов российской внешней политики. Эта тема также занимает очень большое место в российском общественном пространстве, в публичной дискуссии. Мы неравнодушны к тому, что происходит с нашими братьями по крови далеко и недалеко от нашей границы, Россия всегда старается прийти им на помощь и оказать поддержку", – сказал он.

Пушков выразил уверенность в том, что "этой принципиальной политической линии Российская Федерация будет придерживаться и впредь".

"Я уверен, что вы можете рассчитывать на наше содействие, в том числе и в таких исключительно важных начинаниях", – отметил член Совфеда РФ.

Напомним, двухдневный форум, в котором принимает участие делегация ЛНР, посвящен анализу положения русских, проживающих на Украине, выявлению фактов нарушения их гражданских, политических прав и свобод, начиная с 1991 года.

В первый день участники на пленарном заседании обсудили тему "Стратегические направления по защите прав русских: анализ и перспективы". После чего начали работу по секциям "Дискриминация русских и русскоязычных жителей: мировой опыт соотечественников" и "Современные методы защиты прав соотечественников: мировая практика".

На следующий день на трех секционных площадках пройдут круглые столы: "Русский мир на передовой фронта борьбы с ксенофобией и неофашизмом", "Практическая реализация Доктрины "Русский Донбасс" в сферах жизнедеятельности ЛНР и ДНР", "Защита прав жителей Донбасса в образовательной, научной, промышленно-экономической и социальной сферах".

Планируется, что в ходе форума будет представлена Гуманитарная программа по воссоединению народа Донбасса и поддержке русскоязычного населения Украины, разработаны практические рекомендации, касающиеся формирования единой позиции гражданского и правозащитного сообществ, органов власти в отношении способов и направлений защиты русских в Украине, а также выработана итоговая резолюция.

22 апреля — Луганск