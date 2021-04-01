Участники форума в Донецке предложили использовать для названия Украины аббревиатуру ОЧУ

Участники проходящего в Донецке форума "Единство русских: защита прав и свобод" предложили использовать для названия Украины аббревиатуру ОЧУ."Я поддерживаю (главу ДНР) Дениса Владимировича (Пушилина), который предлагает абсолютно правильный термин (для названия Украины): не "подконтрольные Украине территории", не "Украина", а просто ОЧУ – Оставшаяся Часть Украины", - сказал в ходе выступления представитель ЛНР в подгруппе по политическим вопросам Контактной группы Родион Мирошник.Он добавил, что использование этого термина "будет правильным".Двухдневный форум посвящен анализу положения русских, проживающих на Украине, выявлению фактов нарушения их гражданских, политических прав и свобод, начиная с 1991 года.В первый день участники на пленарном заседании обсудили тему "Стратегические направления по защите прав русских: анализ и перспективы". После чего начали работу по секциям "Дискриминация русских и русскоязычных жителей: мировой опыт соотечественников" и "Современные методы защиты прав соотечественников: мировая практика".На следующий день на трех секционных площадках пройдут круглые столы: "Русский мир на передовой фронта борьбы с ксенофобией и неофашизмом", "Практическая реализация Доктрины "Русский Донбасс" в сферах жизнедеятельности ЛНР и ДНР", "Защита прав жителей Донбасса в образовательной, научной, промышленно-экономической и социальной сферах".Планируется, что в ходе форума будет представлена Гуманитарная программа по воссоединению народа Донбасса и поддержке русскоязычного населения Украины, разработаны практические рекомендации, касающиеся формирования единой позиции гражданского и правозащитного сообществ, органов власти в отношении способов и направлений защиты русских в Украине, а также выработана итоговая резолюция.22 апреля — Луганск