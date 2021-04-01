Участники форума в Донецке предложили использовать для названия Украины аббревиатуру ОЧУ
Участники проходящего в Донецке форума "Единство русских: защита прав и свобод" предложили использовать для названия Украины аббревиатуру ОЧУ.
"Я поддерживаю (главу ДНР) Дениса Владимировича (Пушилина), который предлагает абсолютно правильный термин (для названия Украины): не "подконтрольные Украине территории", не "Украина", а просто ОЧУ – Оставшаяся Часть Украины", - сказал в ходе выступления представитель ЛНР в подгруппе по политическим вопросам Контактной группы Родион Мирошник.
Он добавил, что использование этого термина "будет правильным".
Двухдневный форум посвящен анализу положения русских, проживающих на Украине, выявлению фактов нарушения их гражданских, политических прав и свобод, начиная с 1991 года.
В первый день участники на пленарном заседании обсудили тему "Стратегические направления по защите прав русских: анализ и перспективы". После чего начали работу по секциям "Дискриминация русских и русскоязычных жителей: мировой опыт соотечественников" и "Современные методы защиты прав соотечественников: мировая практика".
На следующий день на трех секционных площадках пройдут круглые столы: "Русский мир на передовой фронта борьбы с ксенофобией и неофашизмом", "Практическая реализация Доктрины "Русский Донбасс" в сферах жизнедеятельности ЛНР и ДНР", "Защита прав жителей Донбасса в образовательной, научной, промышленно-экономической и социальной сферах".
Планируется, что в ходе форума будет представлена Гуманитарная программа по воссоединению народа Донбасса и поддержке русскоязычного населения Украины, разработаны практические рекомендации, касающиеся формирования единой позиции гражданского и правозащитного сообществ, органов власти в отношении способов и направлений защиты русских в Украине, а также выработана итоговая резолюция.
22 апреля — Луганск
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