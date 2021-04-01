Донбасс должен стать площадкой по наработке проектов защиты соотечественников – Мирошник

Народные Республики Донбасса должны стать площадкой для разработки проектов по защите прав соотечественников. Об этом в ходе проходящего в Донецке форума "Единство русских: защита прав и свобод" заявил представитель ЛНР в подгруппе по политическим вопросам Контактной группы Родион Мирошник."Донбасс должен стать активной площадкой для нарабатывания опыта проектов защиты прав соотечественников. Здесь живут 500 тысяч наших соотечественников, которые нуждаются в помощи Родины", - сказал он, уточнив, что "жителям Донбасса не нужно объяснять, почему русских за рубежом надо защищать".Мирошник напомнил, что, по официальным данным, "около 20-25 миллионов человек потеряли свое Отечество и живут за его пределами, и в той или иной степени их права ущемляются как людей, которые являются носителями русского языка и русской культуры"."Мы живем в тот период, когда называться русским, русскоязычным, идентифицировать себя как россиянина за пределами Российской Федерации не так уж и безопасно. Поэтому они чрезвычайно нуждаются в защите метрополии", - констатировал участник форума.Он подчеркнул, что защита прав соотечественников является "священным правом метрополии – Российской Федерации", а выбор методов и форм защиты людей, которые подвергаются опасности являются ее "суверенным правом"."Наличие многочисленного компактного проживания соотечественников рядом с границами России – это является объективным поводом для развития трансграничного сотрудничества, для создания единого культурного национального сообщества. Это есть стратегическое направление, под которое подпадают и Донбасс, и близлежащие территории Украины, которые непосредственно примыкают к Российской Федерации. Именно там должны развиваться и поддерживаться вот такие процессы", - уточнил Мирошник.Напомним, двухдневный форум, в котором принимает участие делегация ЛНР, посвящен анализу положения русских, проживающих на Украине, выявлению фактов нарушения их гражданских, политических прав и свобод, начиная с 1991 года.В первый день участники на пленарном заседании обсудят тему "Стратегические направления по защите прав русских: анализ и перспективы". Затем пройдет работа по секциям "Дискриминация русских и русскоязычных жителей: мировой опыт соотечественников" и "Современные методы защиты прав соотечественников: мировая практика".На следующий день на трех секционных площадках пройдут круглые столы: "Русский мир на передовой фронта борьбы с ксенофобией и неофашизмом", "Практическая реализация Доктрины "Русский Донбасс" в сферах жизнедеятельности ЛНР и ДНР", "Защита прав жителей Донбасса в образовательной, научной, промышленно-экономической и социальной сферах".Планируется, что в ходе форума будет представлена Гуманитарная программа по воссоединению народа Донбасса и поддержке русскоязычного населения Украины, разработаны практические рекомендации, касающиеся формирования единой позиции гражданского и правозащитного сообществ, органов власти в отношении способов и направлений защиты русских в Украине, а также выработана итоговая резолюция.22 апреля — Луганск