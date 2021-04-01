В Рубежном горит военная база ВСУ

«В Рубежном произошел пожар на территории одной из воинских частей. По предварительным данным, произошло возгорание бензовоза. На месте происшествия работают соответствующие службы для ликвидации возгорания. Ситуация контролируется. Я прошу горожан сохранять спокойствие», — сообщил Гайдай.

В городе Рубежное (подконтрольная Киеву территория Донбасса) горит военная база ВСУ. Об этом сообщает Аnna-news со ссылкой на заместителя министра информации ДНР Даниил Безсонов. В сети появилось видео пожара.По словам местных жителей, на территории воинской части взорвался бензовоз, затем огонь перекинулся на другие строения. Слышны похожие на взрывы звуки.Глава так называемой «Луганской облгосадминистрации» Сергей Гайдай подтвердил информацию о ЧП на территории части.Пользователи соцсетей уточняют, что сейчас в Рубежное съезжается техника украинской Госслужбы по ЧС из Северодонецка и Кременной.