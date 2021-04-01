Прага призвала союзников по НАТО помочь В«парализованномуВ» посольству Чехии в Москве

Министр иностранных дел Чехии Якуб Кулганек попросил у союзников по НАТО оказать практическую помощь чешскому посольству в Москве, которое оказалось парализовано после высылки 20 дипломатов.В МИД Чехии уточнили, что в посольстве России в Праге осталось 27 дипломатов и 67 техслужащих, в посольстве Чехии в Москве – пять дипломатов и 19 техслужащих, передает РИА «Новости».Кулганек «ознакомил союзников в Североатлантическом совете НАТО с подробными доказательствами причастности российских агентов ГРУ к взрыву в Врбетице». Министр также выразил благодарность союзникам за их солидарность и попросил их о дальнейшей поддержке.«Глава чешского внешнеполитического ведомства повторил просьбу Чехии к союзникам по НАТО о вызове российских послов в этих странах, что послужило бы доказательством протеста против деструктивной деятельности России в отношении безопасности стран НАТО, а также попросил оказать практическую помощь парализованному в настоящее время чешскому посольству в Москве», – говорится в сообщении чешского МИДа.Накануне новый глава МИД Чехии Якуб Кулганек потребовал от Москвы вернуть 20 чешских дипломатов обратно в российскую столицу до полудня 22 апреля. В противном случае Кулганек пообещал снизить число работников российского посольства в Праге, чтобы оно отвечало нынешнему составу чешского посольства в Москве.В Кремле указали, что президент Владимир Путин в послании Федеральному собранию подчеркнул, что Москва не приемлет стилистику требований от других стран. Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что ультиматумы Чехии в адрес России недопустимы и неприемлемы, Прага должна это понимать.Напомним, Чехия подозревает спецслужбы России якобы в причастности к взрыву на складе боеприпасов в населенном пункте Врбетице в 2014 году. В связи с этим из страны выслали 18 сотрудников посольства России, которые, по утверждению местных спецслужб, якобы являются офицерами российской разведки. Москва в ответ объявила 20 сотрудников посольства Чехии персонами нон грата.Елизавета Булкина