Молодежные депутаты ЛНР и Нижегородской области в онлайн-режиме обменялись опытом работы (ФОТО)

Депутаты Молодежных парламентов (МП) ЛНР и Нижегородской области провели видеоконференцию, в ходе которой обменялись опытом работы. Об этом сообщили в молодежном консультативно-совещательном органе Республики.В частности, председатель МП Нижегородской области Мария Самоделкина рассказала активистам из ЛНР о создании молодежными депутатами системы патриотического воспитания и способах объединения разной по интересам молодежи, а представители Республики поделились идеями по совершенствованию молодежной политики и результатами проведенных ими мероприятий."Для депутатов Молодежного парламента Луганской Народной Республики очень важно общаться с коллегами из Российской Федерации, Донецкой Народной Республики для того, чтобы перенимать их опыт и делиться своим, - сказала депутат МП ЛНР Владислава Березюк. - Здорово, что на видеоконференции присутствовали и кандидаты в депутаты Молодежного парламента, ведь они уже сейчас, на этапе предвыборной агитации, понимают, с чем они столкнутся, если пройдут в Молодежный парламент".Постановление о Молодежном парламенте Луганской Народной Республики Народный Совет ЛНР принял 5 марта 2019 года. Голосование на выборах депутатов Молодежного парламента первого созыва проходило с 17 по 25 апреля того же года во всех вузах и на каждой территории Республики. На основании результатов голосования ВМИК утвердила основной и резервный составы депутатов Молодежного парламента ЛНР. В основной состав вошли 35 молодежных депутатов, еще 70 составляют резерв. Позже Молодежный парламент утвердил состав профильных комиссий и их руководство.Кандидаты в депутаты МП ЛНР второго созыва начали предвыборную агитацию 1 апреля, выборы в молодежный консультативно-совещательный орган пройдут 14 мая.22 апреля — Луганск