Форум в Донецке поможет найти механизмы для защиты русских в других странах – политолог

Проходящий в Донецке форум "Единство русских: защита прав и свобод" поможет выработать механизмы для защиты и обеспечения соблюдения прав русских, проживающих в разных государствах. Об этом журналистам заявил доцент кафедры государственной политики Луганского государственного университета имени Владимира Даля, член Общественной палаты ЛНР, президент Центра социологических исследований "Особый статус", кандидат политических наук Александр Проценко."Сегодняшний форум является логическим продолжением форума, который прошел три месяца назад и был посвящен озвучиванию и утверждению доктрины "Русский Донбасс". Безусловно, Россия как страна-носитель концентрации русского народа не может не думать о защите и обеспечении прав своих соотечественников за рубежом. В этой ситуации Донбасс сегодня в очередной раз выступает острием в плане озвучивания этих идей, оформления их в некие конкретные идеологические, научно подкрепленные концепции и вырабатывания способов нахождения инструментов, каким образом это можно реализовать в реальности в дальнейшем", – сказал он.Проценко добавил, что "сегодня очень четко прозвучала несколько раз мысль о том, что, помимо помощи русскоязычным, русским на Украине и в других странах, нужно вырабатывать также параллельно способы непосредственной защиты"."То есть, помимо того, чтобы помогать тем, кто страдает от дискриминации, нужно еще и вырабатывать взвешенные способы для того, чтобы эту дискриминацию гасить на корню, противодействовать самим причинам дискриминации, а не только бороться с их последствиями", – пояснил политолог.Двухдневный форум посвящен анализу положения русских, проживающих на Украине, выявлению фактов нарушения их гражданских, политических прав и свобод, начиная с 1991 года.В первый день участники на пленарном заседании обсудили тему "Стратегические направления по защите прав русских: анализ и перспективы". После чего начали работу по секциям "Дискриминация русских и русскоязычных жителей: мировой опыт соотечественников" и "Современные методы защиты прав соотечественников: мировая практика".На следующий день на трех секционных площадках пройдут круглые столы: "Русский мир на передовой фронта борьбы с ксенофобией и неофашизмом", "Практическая реализация Доктрины "Русский Донбасс" в сферах жизнедеятельности ЛНР и ДНР", "Защита прав жителей Донбасса в образовательной, научной, промышленно-экономической и социальной сферах".Планируется, что в ходе форума будет представлена Гуманитарная программа по воссоединению народа Донбасса и поддержке русскоязычного населения Украины, разработаны практические рекомендации, касающиеся формирования единой позиции гражданского и правозащитного сообществ, органов власти в отношении способов и направлений защиты русских в Украине, а также выработана итоговая резолюция.22 апреля — Луганск