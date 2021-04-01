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Владимир Путин сам даст ответ на предложение Владимира Зеленского провести двустороннюю встречу на Донбассе

verter Сегодня, 18:150Новости
Владимир Путин сам даст ответ на предложение Владимира Зеленского провести двустороннюю встречу на Донбассе

Накануне пресс-секретарь президента РФ заявил, что главе Кремля передали предложение украинского президента.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил журналистам, что Владимир Путин сам даст ответ на предложение Владимира Зеленского провести двустороннюю встречу на Донбассе, если посчитает это необходимым.
Накануне пресс-секретарь президента РФ заявил, что главе Кремля передали предложение украинского президента.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил журналистам, что Владимир Путин сам даст ответ на предложение Владимира Зеленского провести двустороннюю встречу на Донбассе, если посчитает это необходимым.
Политика - Сегодня, 18:15 6

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