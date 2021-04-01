Накануне пресс-секретарь президента РФ заявил, что главе Кремля передали предложение украинского президента.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил журналистам, что Владимир Путин сам даст ответ на предложение Владимира Зеленского провести двустороннюю встречу на Донбассе, если посчитает это необходимым.Накануне пресс-секретарь президента РФ заявил, что главе Кремля передали предложение украинского президента.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил журналистам, что Владимир Путин сам даст ответ на предложение Владимира Зеленского провести двустороннюю встречу на Донбассе, если посчитает это необходимым.Политика - Сегодня, 18:15 6