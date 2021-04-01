Трафик через КПВВ на Донбассе уменьшился в 27 раз

На Донбассе с 2019 года в 27 раз уменьшилось количество переходов через контрольные пункты въезда-выезда. По словам уполномоченного Верховной рады по правам человека Людмилы Денисовой, фактически люди не могут съездить на подконтрольную территорию Украины даже, чтобы получить свою пенсию.

Об этом Денисова заявила в интервью РБК-Украина.

Она отметила, что из семи КПВВ на Донбассе работаю лишь два — Станица Луганская в Луганской области и Новотроицкое в Донецкой.

«За последний период времени, как нам говорят пограничники, резко уменьшилось количество людей, которые переходят с одной стороны на другую — в основном для того, чтобы получить лечение, купить лекарства, навестить родственников, получить пенсии или зарегистрировать акты гражданского состояния. Количество переходов через КПВВ уменьшилось в 27 раз по сравнению с 2019-ым», — сообщила Денисова.

Омбудсмен рассказала, что лишь в прошлом году к ней обратились одновременно 1,7 тысячи крымчан, которые не могли въехать на подконтрольную территорию.

«Пришлось решать эти вопросы на личных контактах, в частности, через командующего ООС, когда это касалось Донецкой и Луганской областей. На сегодня это все еще и усугубляется небезопасной ситуацией возле линии соприкосновения», — добавила Денисова.

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