Жители Стаханова открыли мемориальную доску ликвидатору, защитнику ЛНР Виктору Романишину (ФОТО)

Жители Стаханова в преддверии 35-й годовщины аварии на Чернобыльской атомной электростанции (ЧАЭС) открыли мемориальную доску на фасаде дома, где жил первый председатель городской общественной организации "Союз Чернобыль Стаханова", героически погибший при защите Республики в 2014 году участник народного ополчения Виктор Романишин. Об этом сообщил отдел внутренней политики и информации администрации города."Почтить память Романишина пришли его родные и близкие, ликвидаторы, сослуживцы, представители администрации Стаханова, республиканской организации "Союз Чернобыль", городской организации "Союз Чернобыль Стаханова", общественники, сотрудники историко-художественного музея, школьники города", – говорится в сообщении.В горадминистрации рассказали, что в 1986 году Романишин в числе других жителей Стаханова "встал на защиту родной земли от радиационной катастрофы""Он не остался стороне и в 2014 году, когда в Донбасс пришла гражданская война. Вступив в ряды народного ополчения, Романишин погиб на боевом посту, получив несовместимое с жизнь ранение при обстреле блокпоста в районе Станицы Луганской", – отметили в мэрии Стаханова.Почетное права открыть мемориальную доску были предоставлено заместителю главы администрации Стаханова Тамаре Ковтун и председателю городской общественной организации "Союз-Чернобыль Стаханова" Ивану Есину."Виктор Романишин всегда смело шел по жизни прямой дорогой. В сложное, критическое время, не задумываясь, брал ответственность на себя. До последних дней оставался верным своим принципам и идеалам, поэтому заслужил уважение и авторитет у стахановчан. Герой достоин того, чтобы его помнили и чтили", – обратилась к собравшимся Ковтун.Вдова Романишина Валентина и дочь Евгения поблагодарили всех, кто принимал участие в установке мемориальной доски, за увековечивание памяти о муже и отце.В завершение церемонии собравшиеся высадили рядом с домом несколько саженцев деревьев в память о герое.День чествования участников ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС в ЛНР установлен указом главы ЛНР, отмечается ежегодно 14 декабря.Крупнейшая в истории человечества техногенная катастрофа – авария на Чернобыльской АЭС – произошла 26 апреля 1986 года. Благодаря самоотверженности ликвидаторов последствий катастрофы, многие из которых заплатили за свой героизм жизнями и здоровьем, авария была локализована. 30 ноября 1986 года было закончено строительство саркофага над разрушенным энергоблоком, а спустя две недели, 14 декабря, центральные издания СССР опубликовали извещение ЦК КПСС и Совета министров о том, что государственной комиссией был принят в эксплуатацию комплекс защитных сооружений четвёртого энергоблока ЧАЭС. Именно дата публикации этого сообщения, по прочтении которого страна смогла вздохнуть спокойно, и стала Днем чествования участников ликвидации последствий аварии на ЧАЭС.22 апреля — Луганск