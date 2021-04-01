Минобразования вручило ключи от автомобилей представителям двух детских лагерей Республики (ФОТО)

Министерство образования и науки (МОН) ЛНР вручило ключи от автомобилей представителям детских оздоровительных лагерей "Королевские скалы" и "Лесные зори". Об этом сообщили в ведомстве."Министерством образования и науки Луганской Народной Республики 22 апреля 2021 года вручены ключи от автомобилей Lada Largus (универсал) представителям детских оздоровительных лагерей "Королевские скалы" и "Лесные зори", - говорится в сообщении.В ведомстве добавили, что "в дальнейшем планируется передача автомобилей детским оздоровительным лагерям "Лесные просторы" и "Лучистый"."Дети всегда остаются детьми, и в любой момент может произойти внештатная ситуация, требующая безотлагательного реагирования. Для оперативного решения подобных ситуаций Министерством образования и науки Луганской Народной Республики инициировано приобретение автомобилей для детских оздоровительных лагерей за счет экономии бюджетных ассигнований", - пояснили в Министерстве.Там напомнили, что в ведении МОН находятся четыре детских оздоровительных лагеря: "Лесные зори", "Лучистый", "Лесные просторы", "Королевские скалы". За летний период в них отдыхают около 5000 детей возрастом от 6,5 до 18 лет."К сожалению, оздоровительный сезон 2020 года не состоялся в связи со сложившейся тяжелой эпидемической ситуацией. Желаем, чтобы оздоровительный сезон в этом году состоялся, прошел без внештатных ситуаций и принес только положительные эмоции", - добавили в ведомстве.22 апреля — Луганск