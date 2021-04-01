Состав российского посольства в Чехии сократится до уровня дипмиссии в Москве

"Вчера я сказал послу, что если чешские дипломаты не будут возвращены в Москву, мы снизим состав посольства РФ в Праге до такого уровня. Поскольку российская сторона не реагировала на наше требование, мы решили приступить к реализации данного решения. Согласно ст. 11 Венской конвенции мы решили сократить численный состав посольства РФ в Праге на то же число, какое имеет посольство Чехии в Москве. Российская сторона имеет время для отъезда дипломатов до конца мая", — отметил глава МИД Чехии Якуб Кулганек.

Стало известно о сокращении состава посольства РФ в Праге до уровня, который представлен дипломатической миссией Чехии в Москве.pixabay.comМинистерство иностранных дел Чехии потребовало вернуть в Россию 20 высланных из посольства сотрудников. Однако Москва не отреагировала на ультиматум Чехии. По этой причине состав российского представительства в Праге будет уменьшен. Об этом пишет РИА Новости.Согласно данным чешского внешнеполитического ведомства, в посольстве РФ в Праге работает 27 дипломатов и 67 технических служащих, а в посольстве Чехии в российской столице — пять дипломатов и 19 технических работников.Николай Денежкин